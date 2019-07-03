Происшествия

Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбонаРБК 15:18

В результате пожара на складе Jim Beam в Кентукки уничтожено около 45 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в Штатах), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление материнской компании Beam Suntory. В нем сказано, что в бочках, уничтоженных огнем, хранился «относительно молодой виски».
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В Jim Beam Bourbon заявили, что при пожаре на складе в Кентукки никто не пострадал

ТАСС17:32

Удар молнии уничтожил 45 тысяч бочек виски и бурбона

Вести.Ru14:59

В Кентукки загорелся склад с бурбоном

Известия09:01

Пожар уничтожил семь миллионов литров виски на складах Jim Beam в Кентукки

Интерфакс11:56

Пожар на складе Jim Beam в Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек виски

РИА Новости10:11

Пожар на складе Jim Beam уничтожил 45 тыс. бочек виски, в которых было 7 млн литров напитка

РЕН ТВ10:03

В Кентукки произошел пожар на складе Jim Beam. Сгорели семь миллионов литров виски

Дождь13:41
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Футбол

Стала известна сумма трансфера игрока «Гамбурга» в «Зенит»

Обновлено 01 июля в 06:57
Политика

Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео

Обновлено вчера в 16:10
Культура

Гвердцители высказалась о конфликте Грузии с Россией

По словам известной певицы Тамары Гвердцители, культура в любом случае продолжает жить, даже если между странами возникли недоразумения.
Обновлено в 08:12
Футбол

«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро

Полузащитник Жоау Феликс перешел из лиссабонской "Бенфики" в мадридский "Атлетико" за 126 миллионов евро, сообщается на сайте португальского футбольного клуба.
Обновлено в 14:33
Футбол

Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубках

Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 10:44
Интернет

«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе-вымогателе

В ближайшее время эксперты ожидают всплеск подобных атак, так как в разработку вируса вложено достаточно много ресурсов, которые авторы захотят окупить.
Обновлено в 10:20
Технологии

Обнародовано название оператора с самым быстрым мобильным интернетом

Назван российский оператор с самым высокоскоростным мобильным интернетом в стране по версии компании Ookla, создавшей сервис Speedtest.
Обновлено в 15:52
Общество

У Маслякова могут отобрать КВН через суд

Обновлено в 16:56
Политика

ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено в 17:14
Авто

Новый Chevrolet Monza на базе Lacetti пользуется повышенным спросом

Chevrolet Monza создан на усовершенствованной платформе Chevrolet Lacetti образца 2013-го года.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Появилось фото погибших на подводном аппарате моряков

Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес

Бритни Спирс призналась, что страдает от головных болей и астмы

Следом певица призналась, что страдает от головных болей, астмы.
Обновлено в 15:55
Происшествия

Погибшие в Баренцевом море подводники служили в Петергофе

Обновлено в 01:26
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено в 14:39
Кино

Умер актер и режиссер Василий Панин

Обновлено в 09:15
Общество

Берлин отрицает, что жена эмира Дубая сбежала с миллионами в Германию

Обновлено 01 июля в 10:34
Игры

Хакер, взломавший сервера Steam, EA и Sony, отсидит 27 месяцев

Хакер был осуждён на 27 месяцев тюремного заключения.
Обновлено в 16:34
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Футбол

Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест

О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес

Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды «Брата-2»

Актер Дмитрий Орлов впервые рассказал о том, что его супруга актриса Ирина Пегова потеряла их общего ребенка.
Обновлено в 11:41
Футбол

Месси высказался об уходе из сборной Аргентины

В 2016 году после поражения Аргентины в финале турнира от чилийцев Месси объявил о завершения карьеры в национальной команде, однако через семь недель передумал и вернулся в состав сборной.
Обновлено в 06:42
Общество

В сети появились фото полного солнечного затмения

Обновлено вчера в 21:52
Армия и оружие

Подводная лодка «Лошарик» АС-31: характеристики и схема

Обновлено в 09:10
Происшествия

Праздничный салют в Белоруссии выбил окна и ранил людей

Обновлено в 17:21
Авто

АвтоВАЗ полностью остановил производство

Обновлено вчера в 13:51
Политика

Обещанные Трампом новые бронемашины оказались ржавыми и без стволов

В преддверии празднования Дня независимости в США в центр Вашингтона доставили первые бронемашины. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Происшествия

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Музыка

Massive Attack записала кавер на песню Егора Летова

Британская группа Massive Attack записала кавер на песню Егора Летова.
Обновлено в 04:59
Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
Обновлено в 01:45
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