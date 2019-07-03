Происшествия
Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбонаРБК 15:18
В результате пожара на складе Jim Beam в Кентукки уничтожено около 45 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в Штатах), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление материнской компании Beam Suntory. В нем сказано, что в бочках, уничтоженных огнем, хранился «относительно молодой виски».
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 20:54, Вашингтон
Недвижимость
Жители Дальнего Востока смогут взять ипотеку под 2% уже в этом году
Минвостокразвития России выделило 15 миллиардов рублей на льготную ипотеку для жителей Дальнего Востока.
Обновлено в 11:12
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:59
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено в 17:28
Происшествия
Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане
В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Политика
Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео
Обновлено вчера в 16:10
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед местной жительницей
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
Лебедь убил собаку в Ирландии прямо на глазах у хозяина
Обновлено в 13:54
Происшествия
В Москве четыре человека пострадали из-за непогоды
В столице из-за непогоды пострадали четыре человека, включая одного ребенка.
Обновлено в 15:58
Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 19:03
Гаджеты
HP, Dell, Microsoft и Amazon могут перенести производство из Китая
Ведущие мировые производители компьютерной и потребительской электроники HP, Dell, Microsoft, Amazon и другие планируют перенести существенную часть производства за пределы Китая, сообщает Nikkei со ссылкой на информированные источники.
Обновлено в 07:52
Политика
Путин назвал отношения России и Италии особенными
Президент РФ Владимир Путин назвал двусторонние отношения с Италией особенными, что позволило двум странам сохранить сотрудничество на высоком уровне даже в условиях санкций и ответных мер.
Обновлено в 18:47
Происшествия
Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводников
1 июля на аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 11:41
Футбол
«Реал» продал форварда де Томаса в «Бенфику» за 20 млн евро
Нападающий «Реала» Рауль де Томас продолжит карьеру в «Бенфике». Португальский клуб приобрел 24-летнего форварда за 20 миллионов евро.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Камчатке
Обновлено 01 июля в 00:23
Авто
АвтоВАЗ полностью остановил производство автомобилей
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
Не менее 26 человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Гондураса, сообщает в среду местный канал Televicentro со ссылкой на вооруженные силы страны.
Обновлено в 18:50
Общество
Рынок труда в Приморье бьется в конвульсиях. Почему?
К власти на рынке труда пришло поколение Y. «Взрослые подростки» штурмуют компании, занимают различные должности.
Обновлено в 18:32
Политика
Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси
Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 18:22
Происшествия
Опубликованы фотографии подлодки-носителя АГС в Баренцевом море
Агентство ТАСС опубликовало несколько фотографий подводной лодки, бывшей носителем глубоководной станции проекта 10831.
Обновлено в 18:18
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес
Актер Александр Кузнецов лечил рак нетрадиционными методами
Стало известно, что российский актер Александр Кузнецов пытался вылечить рак нетрадиционными методами.
Обновлено в 09:57
Общество
Гипермаркет «Реми» запускает социальные программы
Сегодня "Реми" запустил целых три социальных программы для покупателей.
Обновлено в 17:56
Общество
Пользователи соцсетей поделились фотографиями потопа в Петербурге
В соцсетях появляются кадры затопленных улиц и подземных переходов. Также очевидцы сообщают, что в некоторых районах выпал град.
Обновлено в 13:18
Футбол
Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест
О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.
Обновлено в 14:56
Здоровье
Медицинский центр мирового уровня появится в Ленобласти через два года
Через два года тут вырастет уникальный многопрофильный медицинский комплекс (ММК). В конце 2021 года центр должен начать работать.
Обновлено в 11:28
Транспорт
Глава ГИБДД заявил, что беспилотные автомобили минимизируют число ДТП
В ГИБДД рассчитывают, что внедрение беспилотных автомобилей позволит минимизировать количество ДТП.
Обновлено в 08:30
Наука
Генное редактирование избавило мышей от ВИЧ
Специалисты применили к подопытным мышам, зараженным аналогом ВИЧ, антиретровирусную терапию длительного действия, которую разработал один из соавторов исследования.
Обновлено в 08:24
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08