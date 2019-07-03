Происшествия
Пожар на складе Jim Beam в Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек вискиРИА Новости 10:11
Пожар на складе производителя виски Jim Beam в американском штате Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек напитка (свыше семи миллионов литров), сообщает телеканал CВS. Пожар начался в ночь на среду сразу на двух складах, где хранились бочки с сырьем для бурбона (вид виски из кукурузы).
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