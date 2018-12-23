Происшествия

Пожар на шахте в Соликамске потушили
News.ru
09:32

Пожар на шахте в городе Соликамске Пермского края полностью потушили, сообщили в оперативном штабе на месте ЧП. Кроме того, ликвидированы все очаги горения, передаёт РИА Новости.
News.ru09:32

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Очаги пожара в шахте в Соликамске ликвидированы

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В Соликамске потушили пожар на шахте «Уралкалия» спустя более суток

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Пожар на шахте в Соликамске полностью потушен

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Пожар на руднике в Соликамске полностью потушен

Местное время (г. Пермь)09:33

Пожар на шахте «Уралкалия» в Соликамске потушен

Properm.ru06:15
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