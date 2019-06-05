Пожар на полигоне в Воронежской области потушенТАСС 14:17

Пожарные ликвидировали возгорание на военном полигоне Погоново в Воронежской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Пожар на полигоне в Воронежской области потушен

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