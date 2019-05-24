Происшествия
Пожар на магистральном газопроводе в Пермском крае потушенИнтерфакс 01:17
Возгорание на магистральном газопроводе "Северные районы Тюменской области (СРТО) - Урал" в Пермском крае ликвидировано, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе АО "Газпром трансгаз Чайковский". АО "Газпром трансгаз Чайковский" является оператором данного газопровода.
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Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, отменил несколько указов своего предшественника Петра Порошенко.
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Военные специалисты России, которые будут направлены в Конго, будут заниматься обслуживанием поставляемой российской стороной военной техникой, заявил 24 мая пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
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Самые дорогие выпускные платья продают во Владивостоке
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сервиса объявлений «Юла», дороже оно обойдется во Владивостоке, Липецке (7,08 тыс. рублей) и Воронеже (6,09 тыс. рублей).
Обновлено в 00:31
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Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
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Армия и оружие
Сирийские боевики захватили военную базу
Обновлено вчера в 18:23
Экономика
Кипр поставил исторический рекорд по оттоку инвестиций из России
По итогам 2018 года из России обратно на Кипр ушло на $10,3 млрд прямых инвестиций больше, чем пришло с Кипра в Россию, следует из данных ЦБ, опубликованных на этой неделе.
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Детский сад в Южно-Сахалинске закрыли на карантин
В детском саду Ивушка в Южно-Сахалинске на этой неделе зафиксирован случай заболевания детей острым гастроэнтеритом.
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Программа SnapLion предоставляет сотрудникам компании Snap доступ к сохраненным фотографиям и видео пользователя, его номеру телефона, адресу электронной почты и геолокации.
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Племянница Скрипаля передала информацию о разговоре с ним в СК
Виктория Скрипаль — племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — передала информацию о телефонном разговоре с ним в Следственный комитет России.
Обновлено в 07:26
Культура
НТВ анонсировало фильм-расследование про Навального
Телеканал НТВ анонсировал фильм-расследование об оппозиционере Алексее Навальном и его ближайших соратниках.
Обновлено в 07:19
Экономика
Грефа переизбрали главой Сбербанка
На годовом собрании в пятницу акционеры Сбербанка России снова избрали Германа Грефа президентом — председателем правления кредитной организации еще на четыре года, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:05
Общество
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Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В интернете появились первые фотографии и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
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В Саратове силовики вызволяли наркоманов из реабилитационного центра
В Саратове сотрудники следственного комитета и МВД пресекли деятельность реабилитационного центра, где принудительно удерживались люди.
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Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео
В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
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Россияне не поняли, за какие заслуги экс-глава пресс-службы Медведева получила орден
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Войнову сократили срок дисквалификации в НХЛ
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Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
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Путин поздравит патриарха Кирилла с тезоименитством
Президент России Владимир Путин в пятницу поздравит патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Вызвавший Соловьева на дуэль журналист отреагировал на отказ соперника
Обновлено вчера в 11:17
Футбол
«Эвертон» объявил о переходе 30-летнего вратаря «Хаддерсфилда»
Голкипер "Хаддерсфилда" Йонас Лессль продолжит карьеру в "Эвертоне".
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