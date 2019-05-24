Пожар на магистральном газопроводе в Пермском крае потушенИнтерфакс 01:17

Возгорание на магистральном газопроводе "Северные районы Тюменской области (СРТО) - Урал" в Пермском крае ликвидировано, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе АО "Газпром трансгаз Чайковский". АО "Газпром трансгаз Чайковский" является оператором данного газопровода.

Пожар на магистральном газопроводе в Пермском крае потушен

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