Происшествия

Пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» полностью потушен
Интерфакс
15:23

Пожар на строящемся в Петербурге на Адмиралтейских верфях дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин" полностью ликвидирован, сообщили во вторник в МЧС.
Интерфакс15:23

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Пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» полностью потушен

Интерфакс15:23

Появилось видео пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»

РИА Новости15:05

Пожар на ледоколе «Черномырдин» ликвидирован. Горели технические помещения, кабели и обшивка

Фонтанка.Ру14:45

История создания ледокола «Виктор Черномырдин»

ТАСС13:34

Пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» полностью ликвидирован

Петербургский дневник14:42

Пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» полностью ликвидировали

78.ru14:31

Спасатели ликвидировали пожар на дизельном ледоколе «Виктор Черномырдин»

Мойка7814:43
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Происшествия

Почти 300 человек эвакуированы из школы в Москве

Обновлено в 15:24
Происшествия

В московском метро иностранец погиб под поездом

Обновлено в 12:28
Происшествия

Шесть человек погибли в результате ДТП в Кабардино-Балкарии

Шесть человек погибли в результате столкновения двух автомобилей в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Обновлено в 14:58
Происшествия

В Ливане убит ведущий британского Radio One

Обновлено в 15:50
Происшествия

В Петербурге пособника террористов отправят на принудительное лечение

К петербуржцу, который оказывал помощь в подготовке теракта в Казанском соборе осенью прошлого года, будут применены меры медицинского характера.
Обновлено в 15:34
Происшествия

Обвиняемый в атаке на автобус «Боруссии» получил 14 лет тюрьмы

Обвиняемый в подрыве автобуса футбольного клуба «Боруссия» 28-летний иммигрант из России Сергей В. приговорен к 14 годам тюрьмы в Германии, передает агентство DPA.
Обновлено в 15:30
Происшествия

СК возбудил дело после нападения на российское посольство в Киеве

Два уголовных дела по ч. 2 ст. 360 УК России (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой) возбудило Главное следственное управление СК.
Обновлено в 13:19
Происшествия

В Подмосковье СК проверит данные об избиении ребенка тренером

Следователи проверяют информацию о том, что тренер спортивной секции ударил ребенка ногой в Наро-Фоминском районе Подмосковья.
Обновлено в 15:50
Происшествия

Вместо Хаски ущерб хозяйке автомобиля оплатил известный ресторатор

Как рассказал "Интерфаксу" адвокат музыканта Алексей Аванесян, Хаски помог известный кубанский ресторатор Тахир Холикбердиев: он заплатил деньги, "поскольку не хотел возбуждения уголовного дела".
Обновлено в 14:41
Происшествия

Врезавшийся в забор храма в Москве водитель служит в полиции

За рулём автомобиля BMW, который врезался в забор храма на юго-востоке Москвы, был полицейский.
Обновлено в 13:44
Происшествия

В Краснодаре балкон строящегося дома рухнул на детскую площадку

Обрушение свежей кирпичной кладки балкона строящегося дома из-за порыва ветра произошло в Краснодаре, повреждена крыша детской площадки, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе администрации города Краснодара.
Обновлено в 15:40
Происшествия

В Пентагоне заявили, что тревога в госпитале в США оказалась учебной

Тревога, объявленная во вторник в Национальном медицинском центре ВМС США имени Уолтера Рида, оказалась учебной.
Обновлено в 15:47
Происшествия

Жена главы подольской полиции находится под подпиской о невыезде

В подмосковном Подольске возбудили уголовное дело против жены начальника городской полиции после ДТП с пятью погибшими, женщина находится под подпиской и невыезде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 13:44
Происшествия

Нападение акулы на подводного охотника попало на видео

У берегов Багамских островов акула напала на подводного охотника.
Обновлено в 15:48
Происшествия

В Невском районе после прорыва трубы 41 дом остался без отопления

Во вторник, 27 ноября, возле дома №67 корпус 4 по проспекту Большевиков прорвало прорвало трубу.
Обновлено в 14:00
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