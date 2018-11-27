Происшествия
Пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» полностью ликвидирован
Пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» полностью ликвидированГазета.Ru14:31
Представители пресс-службы МЧС сообщили о полной ликвидации пожара на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин" на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости". "В 22.15 объявлена полная ликвидация пожара", — заявили в МЧС.
Газета.Ru14:31
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Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии составит миллиарды долларов
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Происшествия
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