Футбол

Поздний гол Лемара принёс «Атлетико» победу в матче с «Эйбаром»Евро-футбол.ру 12:15

Эйбар — Атлетико
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мунисипаль де Ипуруа»
Хоан Хордан Морено
45′
55′
Анхель Корреа
Тома Лемар
61′
Витоло
Филипе Луис
Хосе Анхель
62′
Марк Кардона
Кике Гарсия
63′
Сержи Энрик
69′
70′
Сантьяго Арьяс
Никола Калинич
Фабиан Орельяна
Педро Леон
77′
Сержи Энрик
Шарлес Диас
83′
85′
Тома Лемар
90′
Альваро Мората
"Эйбар" с "Атлетико" провели равный матч в рамках 33-го тура Ла Лиги. Мадридцы имели небольшой перевес в ударах в створ и угловых, ну и, конечно же, мастерстве, которое и принесло победу. На 85-й минуте единственный результативный удар нанес Тома Лемар - 1:0.
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