Музыка

Поющих вместе со Шнуровым фанатов назвали лохами
Lenta.ru
07:43

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал поклонников лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова за то, что они вместе с ним исполняют нецензурные тексты песен. Об этом в воскресенье, 2 декабря, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Lenta.ru07:43
Иосиф Пригожин
Я считаю, что за мaт в публичных местах как хaйп необходимо штрафовать от 10 миллионов рублей. Не нa 50 тысяч! Я ничего против Шнурa не имею, но когда 80 тысяч лoхов стоят и вместе с ним пoют три буквы… Я сразу обращаю внимание на общество, что ему не хватает того самого, о котором говорит Шнур.
— Иосиф Пригожин, российский музыкальный продюсерМосковский Комсомолец 08:11
с чего всё началось

Пригожин назвал фанатов Шнура «лохами» и призвал штрафовать за мат со сцены на 10 млн

В интервью «Говорит Москва» Иосиф Пригожин отметил, что мат во время публичных выступлений недопустим.
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий и художник. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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