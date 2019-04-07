Футбол
Поющий за рулем Роналду выложил видео семейной поездкиМосковский Комсомолец 05:57
Футболист Криштиану Роналду опубликовал в соцсети видеозапись из салона своего автомобиля во время семейной поездки со старшим сыном и возлюбленной Джорджиной Родригес. В ролике спортсмен ведет авто и подпевает группе Beck с их песней "Everybody's Gotta Learn Sometimes".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Роналду поет песню The Korgis. Его старший сын предпочитает Трэвиса Скотта
Спорт-Экспрессвчера в 15:45
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 12:55, Ашберн
Политика
После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизации
За декоммунизацией на Украине готовится деколонизация.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи
Обновлено в 11:05
Финансы
Сбербанк: курс доллара к рублю скоро вернется в диапазон 64-65
«Справедливым» курсом доллара к рублю Сбербанк считает диапазон 64-65, и полагает, что пара вернется в него в случае сохранения благоприятного внешнего фона.
Обновлено в 12:11
Политика
Савченко помогла Зеленскому победить в первом туре выборов
Обновлено в 06:22
Финансы
Доллар опустился ниже 65 рублей
Курс доллара на Московской бирже снизился на 0,51% к уровню закрытия предыдущего дня и составил 64,95 рубля.
Обновлено в 11:49
Футбол
«Реал» ради Азара намерен продать Хамеса и Ковачича
Ранее сообщалось, что «Челси» хочет получить за полузащитника Эдена Азара не менее 100 миллионов евро.
Обновлено в 12:39
Общество
Суд над Гамидовым и Юсуфовым состоится в Москве
Хасавов намерен обжаловать это решение в апелляционной коллегии надзорного органа в течение 10 дней.
Обновлено в 12:47
Общество
Учителя в Польше объявили бессрочную забастовку
Польские учителя объявили о начале бессрочной забастовки до принятия правительством решения о повышении заработной платы.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Помогавший клоунам пенсионер умер на арене цирка в Оренбурге
В Оренбурге во время циркового представления скончался 67-летний пенсионер, которого вызвали на арену для помощи клоунам.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Культура
Директор РАМТ Софья Апфельбаум выйдет на работу
Обновлено в 07:17
Общество
Житель России выиграл в лотерею 155 млн рублей
Обновлено в 08:04
Происшествия
Адвокат сообщил о возмещении экс-полпредом Ишаевым ущерба «Роснефти»
ТАСС уточняет, что 5 апреля дочь Ишаева перевела на счет ПАО "Роснефть" 5 млн 744 тыс. руб. О задержании экс-губернатора Хабаровского края и бывшего полпреда президента в ДФО Виктора Ишаева стало известно 28 марта.
Обновлено в 09:58
Авто
Автомобили Ravon вернутся в Россию
Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.
Обновлено в 01:48
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ подорвал блиндаж с сослуживцами
Обновлено в 09:00
Политика
Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко
Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 07:33
Футбол
Жена Мамаева: «„Краснодар“ не может разорвать контракт с Пашей»
Футбольный клуб "Краснодар" не может разорвать трудовое соглашение с одиозным полузащитником Павлом Мамаевым, который в данный момент находится в московском СИЗО, - такое мнение высказала жена футболиста Алана.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Общество
Губернатор прокомментировал акцию протеста в Архангельске
Обновлено в 05:34
Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура подала на развод
Дочь народного артиста РСФСР Владимира Винокура, солистка балетной труппы Большого театра Анастасия Винокур подала документы на развод.
Обновлено в 11:14
Общество
Житель Калининграда нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами
Житель Калининграда нашел на одной из стройплощадок города старинную бутылку, внутри которой находилось больше 20 конфет с изображением перекрещенных костей на этикетке.
Обновлено в 11:33
Футбол
Семак сообщил, что врачи «Зенита» получили допуск на осмотр Кокорина
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в скором времени клубные врачи смогут осмотреть нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО по обвинению в хулиганстве.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено вчера в 17:14
Политика
В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Экономика
Количество ИП в России впервые превысило количество компаний
По состоянию на 7 апреля в России действует 4,014 млн индивидуальных предпринимателей (ИП).
Обновлено в 02:07
Технологии
Михаил Ковальчук представил новые разработки для Арктики
Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал МИЦ "Известия" о перспективных разработках для Арктического региона.
Обновлено в 05:18
Политика
Порошенко назначил время и место дебатов с Зеленским
Официальное приглашение явиться на дебаты перед вторым туром выборов озвучил своему сопернику Владимиру Зеленскому действующий президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана.
Обновлено в 05:32