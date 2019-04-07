Футбол
Поющий за рулем Роналду выложил видео семейной поездкиМосковский Комсомолец 05:57
Футболист Криштиану Роналду опубликовал в соцсети видеозапись из салона своего автомобиля во время семейной поездки со старшим сыном и возлюбленной Джорджиной Родригес. В ролике спортсмен ведет авто и подпевает группе Beck с их песней "Everybody's Gotta Learn Sometimes".
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Роналду поет песню The Korgis. Его старший сын предпочитает Трэвиса Скотта
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