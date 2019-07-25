Кино
Появился трейлер российского сериала «Чернобыль»ТАСС 06:11
В интернете появился трейлер российского сериала "Чернобыль" производства Amalgama Studio. Роли в нем исполнили Игорь Петренко, Надежда Михалкова, Александр Феклистов и другие. В начале мая на экраны вышел американо-британский мини-сериал "Чернобыль".
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Кинокритик: Наш сериал «Чернобыль» станет ответом злобным империалистам
Национальная служба новостей08:18
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