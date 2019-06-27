Кино

Появился трейлер новых «Ангелов Чарли»Интермонитор.ру 17:01

В Интернете появился трейлер новых «Ангелов Чарли» с Кристен Стюарт. Комедийный боевик показывает историю трех женщин-суперагентов, которые противостоят могущественным злодеям. В фильме также снимутся Элизабет Бэнкс, Наоми Скотт и Элла Балинска.
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Что известно о новых «Ангелах Чарли»

RT на русском16:51

Трейлер новых «Ангелов Чарли» попал в Сеть

Известия12:57

Вышел трейлер новых «Ангелов Чарли»

Москва 2410:51

В Сети появился первый трейлер новых «Ангелов Чарли»

Газета.Ru12:17

Первый трейлер новых «Ангелов Чарли» появился в Сети

ФАН12:31

В сети появился трейлер новых «Ангелов Чарли»

РИА Новости10:22

Трейлер новых «Ангелов Чарли» появился в Сети

News.ru09:29
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 18:03, Вашингтон
Армия и оружие

В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный

При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.
Обновлено в 16:55
Общество

Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин

Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.
Обновлено в 14:10
Авто

Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров

Обновлено в 04:05
Политика

Путин рассказал об отношении России к нетрадиционной ориентации

Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times накануне саммита G20 заявил, что в РФ ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но некоторые вещи, в том числе такие, как шесть полов, избыточны.
Обновлено в 17:54
Футбол

Главный тренер «Порту» заинтересован в работе с «Ньюкаслом»

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау заинтересован в том, чтобы возглавить "Ньюкасл", сообщает Sky Sports.
Обновлено в 14:44
Космос

Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено в 15:14
Гаджеты

Производителей смартфонов могут обязать предустанавливать российские приложения

Производители смартфонов, поставляющие свои устройства в Россию, могут быть обязаны устанавливать на них российские приложения.
Обновлено в 16:30
Политика

Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с Грузией

Служба государственной безопасности Абхазии ввела временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией гражданами обеих стран в связи с акциями протеста в Тбилиси.
Обновлено в 16:13
Политика

Путин перечислил восхищающих его политических деятелей

Своим мнением Владимир Путин поделился в разговоре с изданием Financial Times.
Обновлено в 17:36
Общество

Жителя Смоленска оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к власти

Обновлено в 12:59
Общество

Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Технологии

«Яндекс» заявил об атаке на сервисы компании

Компания "Яндекс" заявила о попытках атак на сервисы компании в 2018 году, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:08
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв решил уйти в отставку

Директор по дизайну Apple Джонатан Айв уходит в отставку, сообщила компания.
Обновлено в 18:01
Авто

Назван средний годовой пробег автомобилей в России

Обновлено в 08:12
Футбол

Тульский «Арсенал» подписал Сергея Ткачева

Ткачев ранее был игроком московского ЦСКА, но в двух последних сезонах на правах аренды играл за "Арсенал".
Обновлено в 16:16
Происшествия

Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае

Обновлено в 07:44
Политика

В Чечне похвалили представившегося в ПАСЕ Кадыровым депутата

Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».
Обновлено в 11:52
Армия и оружие

Группа журналистов попала под обстрел ВСУ на окраине Донецка

Обновлено в 16:20
Общество

Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Политика

Путин оценил возможность военного конфликта между США и КНР

Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times, отвечая на вопрос журналистов, оценил риск возникновения военного конфликта между Соединёнными Штатами и Китаем.
Обновлено в 16:49
Происшествия

В столице Туниса прогремели два взрыва

Обновлено в 08:23
Армия и оружие

Британский самолет осуществил разведку около границ России

Около 22.00 мск британский самолет ушел в международное воздушное пространство над Балтикой.
Обновлено в 16:39
Политика

Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено в 10:59
Кино

Умер известный американский актер Билли Драго

Причина смерти Билли Драго не сообщается.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие

США заявили, что следят за фрегатом «Адмирал Горшков» в Гаване

Обновлено в 03:13
Происшествия

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

В Москве простились с Аллой Покровской

Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Экономика

Реальные зарплаты в России растут — Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что реальная заработная плата в России начала расти, однако располагаемые доходы граждан снижаются из-за выплаты процентов по потребительским и ипотечным кредитам, а также из-за краткосрочного эффекта, связанного с повышением НДС с 19 до 20%.
Обновлено в 16:53
Автоспорт

Даниил Квят ждет ребенка от дочери трехкратного чемпиона мира

Просто российский гонщик уже пару лет встречается с Келли Пике, дочкой знаменитого бразильского гонщика Нельсона Пике, трехкратного чемпиона мира.
Обновлено в 16:00
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Кристен Стюарт
Американская актриса
Американская актриса. Получила широкую известность благодаря роли Беллы Свон в серии фильмов «Сумерки». В 2010 году была удостоена специальной награды BAFTA, в номинации «Восходящая звезда». В 2012 году журнал «Forbes» назвал Кристен Стюарт самой высокооплачиваемой актрисой. Первая актриса в истории страны, удостоенная французской премии «Сезар», в номинации «Лучшая женская роль второго плана» в драме «Зильс-Мария».
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Наоми Скотт
Британская актриса
Английская актриса, певица и музыкант. Наиболее известна своей ролью Мохини «Мо» Бэнжари в оригинальном фильме «Лимонадный рот» канала Disney Channel и в роли Мэган в сериале «Жизнь кусается» на канале Disney. В 2011 году сыграла роль Мэдди Шеннон в телесериале Стивена Спилберга «Terra Nova».
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