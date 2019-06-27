Кино

Первый трейлер новых «Ангелов Чарли» появился в СетиФАН 12:31

Опубликован первый трейлер нового фильма «Ангелы Чарли» с Кристен Стюарт. В комедийном боевике пойдет рассказ о группе суперагенток, которые выполняют сложные задания по всему миру и противостоят опасным подпольным организациям, стремящимся захватить власть, передает Культуромания.
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В Сети появился первый трейлер новых «Ангелов Чарли»

Газета.Ru12:17

Трейлер новых «Ангелов Чарли» попал в Сеть

Известия12:57

Первый трейлер новых «Ангелов Чарли» появился в Сети

ФАН12:31

Что известно о новых «Ангелах Чарли»

RT на русском16:51

Вышел трейлер новых «Ангелов Чарли»

Москва 2410:51

В сети появился трейлер новых «Ангелов Чарли»

РИА Новости10:22

Трейлер новых «Ангелов Чарли» появился в Сети

News.ru09:29
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 21:06, Вашингтон
Общество

Выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских островов

Обновлено в 20:57
Политика

Зеленский потребовал объяснений от Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава МИД страны Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:37
Экономика

В России сократилось развитие гипермаркетов

В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено в 18:54
Политика

Путин назвал либеральную идею изжившей себя

Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 14:21
Общество

Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Интернет

Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска

Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Происшествия

Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом

Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.
Обновлено в 09:39
Политика

Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР в Минске

Встреча главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и глав Донецкой и Луганской Народных Республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником состоялась 27 июня в Минске.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Более 360 россиян застряли в аэропорту Антальи из-за задержки рейса

Более 360 россиян не могут вылететь из аэропорта турецкой Антальи из-за задержек рейса.
Обновлено в 20:38
Происшествия

Два пилота погибли при аварийной посадке Ан-24 в Бурятии

В Северобайкальском районе Бурятии в аэропорту поселка Нижнеангарск пассажирский самолет АН-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение и врезался в здание очистных сооружений.
Обновлено в 00:16
Культура

Теодор Курентзис написал прощальное письмо

Обновлено в 08:15
Космос

NASA отправит аппарат Dragonfly для поиска жизни на спутнике Сатурна

Аппарат Dragonfly для поиска жизни отправит NASA к спутнику Сатурна Титану.
Обновлено в 17:04
Происшествия

В США семь человек пострадали в результате стрельбы

Семь человек пострадали в результате стрельбы из проезжавшего автомобиля в городе Атланта американского штата Джорджия, сообщает местный телеканал WSB-TV со ссылкой на полицию.
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес

Дочь Татьяны Плетневой обвинила бойфренда мамы в домогательствах

21-летняя дочь артистки Алена отказывается делить с мужчиной жилье.
Обновлено в 11:00
Политика

Путин оценил вероятность вооруженного конфликта между США и Китаем

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что до вооруженного конфликта между Соединенными Штатами и Китаем противоречия между странами не доведут.
Обновлено в 19:31
Политика

Путин прибыл в Японию на саммит G20

Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где в пятницу начнется саммит "Группы двадцати".
Обновлено в 20:00
Транспорт

В аэропортах Москвы отменено и задержано более 40 рейсов

Обновлено в 17:12
Политика

Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной

Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
Обновлено в 12:32
Общество

Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Обновлено в 04:03
Гаджеты

«Ведомости»: производителей обяжут устанавливать российские приложения

Минкомсвязь планирует обязать производителей устанавливать российские приложения на смартфоны и планшеты, которые продаются на территории страны, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на копию проекта законодательных поправок.
Обновлено в 16:02
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Обновлено в 02:44
Армия и оружие

Сенат США решил выделить Украине 300 миллионов долларов

18 июня американское Минобороны сообщало, что США выделят 250 миллионов долларов Украине для помощи в оборонной сфере.
Обновлено в 19:12
Происшествия

Подросток в Турции поймал выпавшую из окна девочку

Обновлено в 19:54
Армия и оружие

Разработчики раскрыли характеристики баллистической ракеты «Сармат»

Создатели новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на форуме «Армия-2019», проходящем в подмосковной Кубинке, впервые раскрыли ее тактико-технические характеристики.
Обновлено в 20:17
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Здоровье

Учёные рассказали, сколько часов спорта в неделю продлевают жизнь

Обновлено в 09:30
Экономика

Грузия потеряет $300 млн без российских туристов

По данным грузинского Нацбанка первые расчеты выявили, что экономика Грузии потеряет около $200–300 млн в течение оставшихся месяцев этого года из-за оттока российских отдыхающих.
Обновлено в 09:12
Интернет

«Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компании

Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.
Обновлено в 17:20
Гаджеты

Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q

Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено в 07:26
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Кристен Стюарт
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Американская актриса. Получила широкую известность благодаря роли Беллы Свон в серии фильмов «Сумерки». В 2010 году была удостоена специальной награды BAFTA, в номинации «Восходящая звезда». В 2012 году журнал «Forbes» назвал Кристен Стюарт самой высокооплачиваемой актрисой. Первая актриса в истории страны, удостоенная французской премии «Сезар», в номинации «Лучшая женская роль второго плана» в драме «Зильс-Мария».
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Английская актриса, певица и музыкант. Наиболее известна своей ролью Мохини «Мо» Бэнжари в оригинальном фильме «Лимонадный рот» канала Disney Channel и в роли Мэган в сериале «Жизнь кусается» на канале Disney. В 2011 году сыграла роль Мэдди Шеннон в телесериале Стивена Спилберга «Terra Nova».
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