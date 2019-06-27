Кино
Первый трейлер новых «Ангелов Чарли» появился в СетиФАН 12:31
Опубликован первый трейлер нового фильма «Ангелы Чарли» с Кристен Стюарт. В комедийном боевике пойдет рассказ о группе суперагенток, которые выполняют сложные задания по всему миру и противостоят опасным подпольным организациям, стремящимся захватить власть, передает Культуромания.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 21:06, Вашингтон
Политика
Зеленский потребовал объяснений от Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава МИД страны Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:37
Экономика
В России сократилось развитие гипермаркетов
В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено в 18:54
Политика
Путин назвал либеральную идею изжившей себя
Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 14:21
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Интернет
Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска
Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Происшествия
Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом
Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.
Обновлено в 09:39
Политика
Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР в Минске
Встреча главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и глав Донецкой и Луганской Народных Республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником состоялась 27 июня в Минске.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Более 360 россиян застряли в аэропорту Антальи из-за задержки рейса
Более 360 россиян не могут вылететь из аэропорта турецкой Антальи из-за задержек рейса.
Обновлено в 20:38
Происшествия
Два пилота погибли при аварийной посадке Ан-24 в Бурятии
В Северобайкальском районе Бурятии в аэропорту поселка Нижнеангарск пассажирский самолет АН-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение и врезался в здание очистных сооружений.
Обновлено в 00:16
Культура
Теодор Курентзис написал прощальное письмо
Обновлено в 08:15
Космос
NASA отправит аппарат Dragonfly для поиска жизни на спутнике Сатурна
Аппарат Dragonfly для поиска жизни отправит NASA к спутнику Сатурна Титану.
Обновлено в 17:04
Происшествия
В США семь человек пострадали в результате стрельбы
Семь человек пострадали в результате стрельбы из проезжавшего автомобиля в городе Атланта американского штата Джорджия, сообщает местный телеканал WSB-TV со ссылкой на полицию.
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Плетневой обвинила бойфренда мамы в домогательствах
21-летняя дочь артистки Алена отказывается делить с мужчиной жилье.
Обновлено в 11:00
Политика
Путин оценил вероятность вооруженного конфликта между США и Китаем
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что до вооруженного конфликта между Соединенными Штатами и Китаем противоречия между странами не доведут.
Обновлено в 19:31
Политика
Путин прибыл в Японию на саммит G20
Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где в пятницу начнется саммит "Группы двадцати".
Обновлено в 20:00
Транспорт
В аэропортах Москвы отменено и задержано более 40 рейсов
Обновлено в 17:12
Политика
Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной
Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
Обновлено в 12:32
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Обновлено в 04:03
Гаджеты
«Ведомости»: производителей обяжут устанавливать российские приложения
Минкомсвязь планирует обязать производителей устанавливать российские приложения на смартфоны и планшеты, которые продаются на территории страны, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на копию проекта законодательных поправок.
Обновлено в 16:02
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие
Сенат США решил выделить Украине 300 миллионов долларов
18 июня американское Минобороны сообщало, что США выделят 250 миллионов долларов Украине для помощи в оборонной сфере.
Обновлено в 19:12
Происшествия
Подросток в Турции поймал выпавшую из окна девочку
Обновлено в 19:54
Армия и оружие
Разработчики раскрыли характеристики баллистической ракеты «Сармат»
Создатели новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на форуме «Армия-2019», проходящем в подмосковной Кубинке, впервые раскрыли ее тактико-технические характеристики.
Обновлено в 20:17
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Экономика
Грузия потеряет $300 млн без российских туристов
По данным грузинского Нацбанка первые расчеты выявили, что экономика Грузии потеряет около $200–300 млн в течение оставшихся месяцев этого года из-за оттока российских отдыхающих.
Обновлено в 09:12
Интернет
«Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компании
Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.
Обновлено в 17:20
Гаджеты
Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q
Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено в 07:26