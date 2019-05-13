Кино

Появился тизер заключительной серии «Игры престолов»Народные новости 02:40

Телеканал HBO опубликовал тизер заключительной серии последнего сезона сериала "Игра престолов". Видео было опубликовано на YouTube.
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В 5-й серии 8-го сезона «Игры престолов» произошла решающая битва между Дейнерис Таргариен и Серсеей Ланнистер

Вокруг ТВ11:59

HBO опубликовала тизер последней серии «Игры престолов»

Известия02:27

Опубликован тизер финальной серии «Игры престолов»

RT на русском04:25

Появился трейлер финальной серии «Игры престолов»

РИА Новости04:22

HBO опубликовал тизер финальной серии «Игры престолов»

РБК03:32

Опубликован тизер последней серии «Игры престолов»

ТАСС06:19

HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»

Газета.Ru01:12
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Происшествия

Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ

Обновлено в 08:38
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Пять лет назад более 300 горняков погибли от взрыва в шахте в Турции

13 мая 2014 года в угольной шахте близ города Сома на западе Турции произошло короткое замыкание электрооборудования, которое привело к взрыву на трансформаторной станции.
Обновлено в 07:23
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес

Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой

Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 13:18
Спорт

Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
Обновлено в 12:07
Политика

Помпео отменил визит в Москву из-за Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео отменил визит в Москву из-за срочной необходимости посетить Брюссель для обсуждения иранского вопроса, передает агентство Франс Пресс, ссылаясь на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:59
Общество

Минтруд расширил список профессий селян для надбавки к пенсии

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект, разработанный Министерством труда, в котором предлагается расширить список профессий сельских тружеников, которым будет выплачиваться надбавка к пенсии в 25%.
Обновлено в 13:56
Хоккей

Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Обновлено в 12:30
Хоккей

«Лос-Анджелес» объявил о контракте с Прохоркиным

Лос-Анджелес Кингз объявил о переходе российского нападающего Николая Прохоркина. С хоккеистом подписан однолетний контракт новичка.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие

Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта

Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
Обновлено в 13:16
Политика

Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США

Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 13:19
Политика

Суд в Киеве оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию

Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес

Александр и Эмма Малинины признались, почему жили 12 лет без детей

У Александра Малинина уже был сын Никита, которого ему подарила бывшая супруга Инна Курочкина, а Эмма Малинина воспитывала сына Антона от прежних отношений.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие

Украина передала США образцы системы С-300

Украинские военные могли передать американской стороне образцы зенитно-ракетных комплексов С-300ПТ, заявляет главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Обновлено вчера в 22:14
Политика

Еврокомиссия: Зеленскому предстоит решить вопрос с долгами Украины

Напомним, по итогам второго тура выборов президента, состоявшегося 21 апреля, победителем признан Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:18
Политика

Сердюков назначен председателем совета директоров ОАК

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в материалах компании.
Обновлено в 11:32
Политика

В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22

Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Погибла олимпийская чемпионка Клара Гусева

Обновлено в 09:55
Политика

В Раде предложили новую дату инаугурации Зеленского

Народный депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй зарегистрировал постановление, в котором инаугурация Владимира Зеленского назначена на 26 мая.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Дело бывшего замглавы ФСИН о взятках ушло в суд

Смольнинский райсуд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего замдиректора ФСИН России Николая Баринова, которого обвиняют в получении взятки от подрядчиков при строительстве следственного изолятора «Кресты-2», сообщает 13 мая объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес

Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»

Семья Алсу опровергла эти сообщения. Как сообщил Первый канал, он не может ничего сказать об этом, так как не владеет информацией.
Обновлено вчера в 14:59
Общество

Губернатор назвал россиянку шизоидной дурой и заявил о взломе

Губернатор Смоленской области Алексей Островский на своей странице в Facebook назвал шизоидной дурой местную жительницу Анну Азаренкову, которая раскритиковала его за пост с поздравлением на День Победы, пишет региональный портал Keytown.me.
Обновлено в 11:30
Кино

Актриса из «Игры престолов» рассказала, как фанаты отреагируют на финал шоу

Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Тегеран усомнился в нападении США, пока Израиль находится в пределах досягаемости иранских ракет

Вице-спикер иранского парламента Али Мотахари развеял опасения военного конфликта между США и Ираном, заявив, что Вашингтон не рискнет нападать на Тегеран, поскольку Израиль находится в пределах досягаемости иранский ракет.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес

Звезда «Дом-2» Илья Яббаров покинул проект за грубое нарушение правил

Илья Яббаров покинул популярный проект «Дом-2» из-за скандалов с руководством и грубое нарушение правил.
Обновлено в 13:25
Футбол

«Зенит» показал, как праздновали чемпионство в раздевалке

Обновлено в 12:26
Происшествия

В Москве бронемашина столкнулась с Opel

На юге Москвы бронированная военная машина столкнулась с гражданским Opel.
Обновлено в 08:44
Общество

Минсельхоз разработал правила ввоза импортного хамона в багаже

В Минсельхозе пояснили, что законопроект не вводит никаких ограничений и запретов на ввоз товаров из-за рубежа в ручной клади и багаже, так как фактически эти нормы уже действуют в ЕАЭС с 2010 года.
Обновлено в 12:39
Авто

Российский авторынок в апреле показал снижение

На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
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К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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