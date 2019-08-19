Общество
Появился рейтинг самых шумных и тихих городов в РоссииГазета.Ru 03:16
Согласно составленному рейтингу, самым тихим российским городом стал Гурьевск в Калининградской области с оценкой 8,4 балла. За ним идут Ейск с 7,9 баллом и Михайловск с 7,8. Причем, как подчеркивается, семь из 10 первых позиций списка заняли города из южных регионов страны.
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Самыми тихими и комфортными для проживания оказались небольшие городки северо-запада и юга России. Рейтинг возглавил Гурьевск (Калининградская область) с оценкой в 8,4 балла. За ним следует Ейск (Краснодарский край), который за год поднялся сразу на 15 строчек, набрав 7,9 балла.Российская газетавчера в 20:15
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:00, Ашберн
Общество
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Подростка ударило током, когда он делал селфи на крыше поезда
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Обновлено в 03:00
Общество
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Обновлено в 05:50
Общество
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Происшествия
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Происшествия
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
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Шоу-бизнес
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Фотосессия молодой Аллы Пугачевой для журнала Vogue появилась в Сети
Фотосессия молодой Аллы Пугачевой для журнала Vogue появилась в Сети Пользователи восторгаются элегантностью Аллы Борисовны.
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