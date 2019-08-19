Общество

Появился рейтинг самых шумных и тихих городов в РоссииГазета.Ru 03:16

Согласно составленному рейтингу, самым тихим российским городом стал Гурьевск в Калининградской области с оценкой 8,4 балла. За ним идут Ейск с 7,9 баллом и Михайловск с 7,8. Причем, как подчеркивается, семь из 10 первых позиций списка заняли города из южных регионов страны.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Названы самые тихие и шумные города России

Самыми тихими и комфортными для проживания оказались небольшие городки северо-запада и юга России. Рейтинг возглавил Гурьевск (Калининградская область) с оценкой в 8,4 балла. За ним следует Ейск (Краснодарский край), который за год поднялся сразу на 15 строчек, набрав 7,9 балла.
Российская газетавчера в 20:15

Подробнее о событии

Составлен рейтинг самых тихих городов России

RT на русском02:32

Эксперты назвали самые шумные и тихие города России

ТАСС04:51

Туляки шумят громче многих в России

Московский Комсомолец05:00

Названы самые тихие и шумные города в России

РИА Новости02:48

Эксперты назвали самые тихие и самые шумные города России

РБК05:02

Уральские города попали в список самых шумных в России

URA.Ruвчера в 22:47

Названы самые тихие и шумные города России

Российская газетавчера в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:00, Ашберн
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие

Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском

Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва.
Обновлено в 05:05
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

На Канарах из-за лесных пожаров эвакуировали около 2 тысяч человек

Обновлено в 03:27
Политика

Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев

Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Происшествия

Четверых детей из лагеря в Татарстане госпитализировали с отравлением

У четверых воспитанников из детского лагеря в городе Иннополис в Татарстане выявили признаки острой кишечной инфекции.
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие

МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну

"Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - завили во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 04:28
Культура

Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+»

Обновлено в 04:09
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Технологии

Цивилев оценил новое оборудование в новокузнецком онкодиспансере

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев посетил онкодиспансер в Новокузнецке, куда по нацпроекту "Здравоохранение" поступило новое и современное оборудование.
Обновлено в 04:46
Футбол

Понсе не поможет «Спартаку» в дерби с ЦСКА

Обновлено в 01:54
Авто

Показаны изображения внедорожной версии среднемоторного Corvette C8

Накануне независимый дизайнер X-Tomi Design представил невероятный рендер, на котором спортивный Corvette C8 превратился в машину для бездорожья.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Подростка ударило током, когда он делал селфи на крыше поезда

В Архангельской области подростка ударило током, когда он делал селфи на крыше грузового поезда, стоящего на станции Емца.
Обновлено в 05:24
Политика

ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию

Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
Обновлено в 03:00
Общество

Киркоров оплатил все штрафы ГИБДД, заявил директор певца

Обновлено в 05:42
Политика

Медведев призвал избегать повторения ЧП с «Дружбой»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводной системе «Дружба» принес России репутационные издержки и убытки.
Обновлено в 05:50
Общество

Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях

В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

Экс-главу Клинского района заподозрили в растрате 43 млн рублей

«Своими преступными действиями обвиняемые причинили ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 43 млн рублей», — заявила Врадий.
Обновлено в 04:39
Происшествия

На северо-западе Москвы ограбили храм

Обновлено в 03:57
Происшествия

Убившему семью и себя подростку проведут психиатрическую экспертизу

Обновлено в 05:02
Происшествия

В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом

Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 05:13
Политика

Во Франции выступили за отмену санкций ЕС против России

Национальный секретарь Французской коммунистической партии (ФКП) и депутат Национального собрания Фабьен Руссель считает, что санкции Евросоюза в отношении России нужно отменить, а экономические отношения вернуть на прежний уровень.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Суд вернул полиции протокол в отношении пострадавшей Дарьи Сосновской

Обновлено в 04:04
Политика

Нетаньяху озвучил цель своего визита на Украину

Обновлено вчера в 15:15
Теннис

Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»

Обновлено вчера в 18:17
Политика

Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Космос

Судно «Алтай» отправилось к «оттаявшим» в Арктике новым островам

Сушу, которую ранее скрывали ледники, заметили из космоса Спасательное буксирное судно "Алтай" и гидрографический корабль "Горизонт" в составе экспедиции Северного флота отправились к берегам Арктики, чтобы подтвердить открытие новых островов, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве

Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено вчера в 04:00
Шоу-бизнес

Фотосессия молодой Аллы Пугачевой для журнала Vogue появилась в Сети

Фотосессия молодой Аллы Пугачевой для журнала Vogue появилась в Сети Пользователи восторгаются элегантностью Аллы Борисовны.
Обновлено вчера в 11:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное