Самыми тихими и комфортными для проживания оказались небольшие городки северо-запада и юга России. Рейтинг возглавил Гурьевск (Калининградская область) с оценкой в 8,4 балла. За ним следует Ейск (Краснодарский край), который за год поднялся сразу на 15 строчек, набрав 7,9 балла.

с чего всё началось

Согласно составленному рейтингу, самым тихим российским городом стал Гурьевск в Калининградской области с оценкой 8,4 балла. За ним идут Ейск с 7,9 баллом и Михайловск с 7,8. Причем, как подчеркивается, семь из 10 первых позиций списка заняли города из южных регионов страны.

Появился рейтинг самых шумных и тихих городов в России

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