Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах РоссииИнтерфакс 00:32
В Московской области люди платят за услуги ЖКХ немногим меньше, чем на Дальнем Востоке и в Заполярье. Об этом свидетельствуют данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, опубликованные в воскресенье "Российской газетой".
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с чего всё началось
Рейтинг российских регионов по стоимости услуг ЖКХ на человека в год и месяц составила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении "Российской газеты").Российская газетавчера в 20:15
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«Северный поток-2» решили пустить в обход Дании
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