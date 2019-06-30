Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах РоссииИнтерфакс 00:32

В Московской области люди платят за услуги ЖКХ немногим меньше, чем на Дальнем Востоке и в Заполярье. Об этом свидетельствуют данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, опубликованные в воскресенье "Российской газетой".
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с чего всё началось

Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят менее 500 рублей

Рейтинг российских регионов по стоимости услуг ЖКХ на человека в год и месяц составила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении "Российской газеты").
Российская газетавчера в 20:15

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Невролог объяснил возникновение «предсмертных переживаний» у людей

Напомним, в ходе исследования опрошенные рассказали, что во время "предсмертных переживаний" страдали искаженным восприятием времени, 65% чувствовали увеличение скорости мышления, а 63% заявили о сильном обострении чувств.
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В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры

По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено в 11:36
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Авто

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Политика

«Северный поток-2» решили пустить в обход Дании

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Гран-при конкурса имени Чайковского получил Александр Канторов

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Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
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Третий брак 41-летней актрисы потерпел крах: в минувшую пятницу Екатерина Климова оформила развод с Гелой Месхи.
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Путин дал поручения по наводнению в Иркутской области

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Транспорт

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
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Автоспорт

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Как только Даниил выбрался из трафика, ему пришлось беречь шины из-за повреждения заднего тормозного воздухозаборника.
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Армия и оружие

В Крыму назвали наглым упорством заход эсминца США в Черное море

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Ольга Арнтгольц впервые показала мужа и подросшего сына

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Общество

Архангельского губернатора освистали на Дне города

Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
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Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
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Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

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Обновлено в 03:15
Здоровье

Медики развеяли миф о вреде лапши быстрого приготовления

Гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила, что употребление лапши быстрого приготовления не вредит организму.
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Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов умер

Один из альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, скончался при спуске с горы.
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Спорт

ИААФ обвинили в сокрытии положительных допинг-проб

Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) обвинили в сокрытии положительных допинг-проб британских спортсменов, сообщает ТАСС.
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