Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах РоссииИнтерфакс 00:32

Рейтинг российских регионов по стоимости услуг ЖКХ на человека в год и месяц составила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении "Российской газеты").

с чего всё началось

В Московской области люди платят за услуги ЖКХ немногим меньше, чем на Дальнем Востоке и в Заполярье. Об этом свидетельствуют данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, опубликованные в воскресенье "Российской газетой".

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