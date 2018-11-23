Кино
Появился первый трейлер ремейка мультфильма «Король Лев»
Появился первый трейлер ремейка мультфильма «Король Лев»REGNUMвчера в 21:17
Компания Walt Disney опубликовала первый тизер-трейлер ремейка мультфильма «Король Лев» на своем канале в YouTube. В трейлере показан момент, когда звери спешат к подножью горы, чтобы посмотреть на рождения Симбы — наследника льва Муфасы.
REGNUMвчера в 21:17
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Кино
Алексей Панин рассказал, ради чего бросил пить
Обновлено в 05:41
Кино
Гарри Бардин собирает средства на новый мультфильм
Кампания была запущена 22 ноября 2018 года. По подсчетам Бардина, общий бюджет фильма составил около 6 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 15:22
Кино
Джордж Мартин: VR-технологиям ещё предстоит повзрослеть
Написанная в 1980 году Джорджем Мартином новелла «Летящие сквозь ночь» выходит на экраны в виде мини-сериала.
Обновлено в 05:01
Кино
В 2020 году Sony выпустит два новых фильма по комиксам Marvel
Студия Sony анонсировала два фильма по вселенной Marvel на 2020 год, оба проекта связаны с миром Человека-паука.
Обновлено в 04:26
Кино
Новая часть «Мстителей» выйдет в России раньше, чем в США
Обновлено в 03:05
Кино
107 Кинорынок: UPI представил хищные города и воинствующих королев
21 ноября в рамках 107 Российского кинорынка прошла презентация компании Universal Pictures International.
Обновлено в 05:14
Спорт
Документальный фильм о Льве Яшине стал лучшим на фестивале в Милане
Документальный фильм о вратаре московского "Динамо" и сборной СССР по футболу Льве Яшине стал лауреатом XXXVI Международного кинофестиваля спортивного кино и телевидения в Милане.
Обновлено в 04:20
Кино
Netflix договорились с сатанистами по иску о плагиате
Обновлено в 04:31
Кино
Поклонники Marvel поиздевались над мультфильмом «Король Лев»
Известный дизайнер BossLogic выложил в сеть кадр из фильма «Мстители: война бесконечности», который он представил в качестве отсылки к будущему ремейку анимационной ленты «Король Лев».
Обновлено в 05:44
Кино
Сеть «ВКонтакте» посвятила новую серию шоу «Местные» Петербургу
Социальная сеть «ВКонтакте» представила третью серию нового проекта «Местные» — цикла документальных короткометражных фильмов о российских городах.
Обновлено вчера в 18:21
Кино
Четырехдневный фестиваль японского кино стартовал в Ростове
Фестиваль японского кино открылся в Ростове-на-Дону 22 ноября, сообщается на сайте кинотеатра "Дом кино".
Обновлено в 04:48
Кино
Анонсирован выход дополнительного эпизода аниме «Люпен III»
В начале 2019 года (в течение зимного сезона) выйдет новая дополнительная серия популярного аниме-шоу «Люпен III».
Обновлено в 04:28
Кино
Вышел трейлер байопика о легендарном комическом дуэте «Стэн и Олли»
В конце декабря на экраны США и Великобритании выходит биографический фильм про легендарных актёров - "Стэн и Олли", где их сыграли Стив Куган и Джон С. Рейли.
Обновлено в 04:10
Кино
В Италии состоится праздник молодежного кино
В центре внимания Туринского фестиваля — молодежное кино: в конкурсе представлены фильмы, являющиеся первой, второй или третьей работой режиссера, и ранее не показанные в Италии.
Обновлено в 02:12
Кино
Стала известна дата выхода полнометражного продолжения сериала «Чернобыль. Зона отчуждения»
Производство полнометражного продолжения стартовало в Москве 30 сентября, об этом было объявлено во время презентации проекта на фестивале Comic Con Russia 2018.
Обновлено вчера в 06:04