Компания Walt Disney опубликовала первый тизер-трейлер ремейка мультфильма «Король Лев» на своем канале в YouTube. В трейлере показан момент, когда звери спешат к подножью горы, чтобы посмотреть на рождения Симбы — наследника льва Муфасы.

Кино Кино Алексей Панин рассказал, ради чего бросил пить

Кино Кино Гарри Бардин собирает средства на новый мультфильм Кампания была запущена 22 ноября 2018 года. По подсчетам Бардина, общий бюджет фильма составил около 6 миллионов рублей.

Кино Кино Джордж Мартин: VR-технологиям ещё предстоит повзрослеть Написанная в 1980 году Джорджем Мартином новелла «Летящие сквозь ночь» выходит на экраны в виде мини-сериала.

Кино Кино В 2020 году Sony выпустит два новых фильма по комиксам Marvel Студия Sony анонсировала два фильма по вселенной Marvel на 2020 год, оба проекта связаны с миром Человека-паука.

Кино Кино 107 Кинорынок: UPI представил хищные города и воинствующих королев 21 ноября в рамках 107 Российского кинорынка прошла презентация компании Universal Pictures International.

Спорт Спорт Документальный фильм о Льве Яшине стал лучшим на фестивале в Милане Документальный фильм о вратаре московского "Динамо" и сборной СССР по футболу Льве Яшине стал лауреатом XXXVI Международного кинофестиваля спортивного кино и телевидения в Милане.

Кино Кино Netflix договорились с сатанистами по иску о плагиате

Кино Кино Поклонники Marvel поиздевались над мультфильмом «Король Лев» Известный дизайнер BossLogic выложил в сеть кадр из фильма «Мстители: война бесконечности», который он представил в качестве отсылки к будущему ремейку анимационной ленты «Король Лев».

Кино Кино Сеть «ВКонтакте» посвятила новую серию шоу «Местные» Петербургу Социальная сеть «ВКонтакте» представила третью серию нового проекта «Местные» — цикла документальных короткометражных фильмов о российских городах.

Кино Кино Четырехдневный фестиваль японского кино стартовал в Ростове Фестиваль японского кино открылся в Ростове-на-Дону 22 ноября, сообщается на сайте кинотеатра "Дом кино".

Кино Кино Анонсирован выход дополнительного эпизода аниме «Люпен III» В начале 2019 года (в течение зимного сезона) выйдет новая дополнительная серия популярного аниме-шоу «Люпен III».

Кино Кино Вышел трейлер байопика о легендарном комическом дуэте «Стэн и Олли» В конце декабря на экраны США и Великобритании выходит биографический фильм про легендарных актёров - "Стэн и Олли", где их сыграли Стив Куган и Джон С. Рейли.

Кино Кино В Италии состоится праздник молодежного кино В центре внимания Туринского фестиваля — молодежное кино: в конкурсе представлены фильмы, являющиеся первой, второй или третьей работой режиссера, и ранее не показанные в Италии.