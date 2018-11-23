Кино

Появился первый трейлер ремейка мультфильма «Король Лев»
REGNUM
вчера в 21:17

Компания Walt Disney опубликовала первый тизер-трейлер ремейка мультфильма «Король Лев» на своем канале в YouTube. В трейлере показан момент, когда звери спешат к подножью горы, чтобы посмотреть на рождения Симбы — наследника льва Муфасы.
REGNUMвчера в 21:17

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Смотрим трейлер нового «Короля Льва»

РБК04:23

Вышел трейлер нового «Короля льва»

Российская газета02:59

Disney показал обновленного «Короля Льва»

Lenta.ruвчера в 21:23

Опубликован тизер к ремейку «Короля Льва»

Газета.Ruвчера в 20:37

Студия Walt Disney опубликовала тизер к ремейку «Короля Льва»

РИА Новостивчера в 20:19

Студия Walt Disney опубликовала тизер к ремейку «Короля Льва»

RT на русскомвчера в 20:17

Disney опубликовала тизер фильма «Король лев»

ТАССвчера в 21:10
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The Lion King, мультфильм, 1994
У величественного Короля-Льва Муфасы рождается наследник по имени Симба. Уже в детстве любознательный малыш становится жертвой интриг своего завистливого дяди Шрама, мечтающего о власти. Симба познаёт горе утраты, предательство и изгнание, но в конце концов обретает верных друзей и находит любимую. Закалённый испытаниями, он в нелёгкой борьбе отвоёвывает своё законное место в «Круге жизни», осознав, что значит быть настоящим Королём.
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Джон Фавро
Американский актёр
Американский актёр, кинорежиссёр, продюсер и сценарист.
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