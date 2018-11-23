Кино

Студия Walt Disney опубликовала тизер к ремейку «Короля Льва»
РИА Новости
вчера в 20:19

Студия Walt Disney опубликовала на YouTube тизер к ремейку мультфильма "Король Лев". В трейлере показан момент из начала мультфильма, когда обитатели саванны сбегаются к скале, чтобы посмотреть на рождение львенка — наследника короля Муфасы.
РИА Новостивчера в 20:19

Подробнее о событии

В сети появился первый трейлер ремейка «Короля Льва»

Комсомольская правда03:12

Вышел трейлер нового «Короля льва»

Российская газета02:59

Disney опубликовала тизер фильма «Король лев»

ТАССвчера в 21:10

Опубликован тизер к ремейку «Короля Льва»

Газета.Ruвчера в 20:37

Disney выпустила первый трейлер ремейка «Короля Льва»

Snob.ruвчера в 20:20

Студия Walt Disney опубликовала тизер к ремейку «Короля Льва»

РИА Новостивчера в 20:19

Студия Walt Disney опубликовала тизер к ремейку «Короля Льва»

RT на русскомвчера в 20:17
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Кино

Новая часть «Мстителей» выйдет в России раньше, чем в США

Обновлено в 03:05
Спорт

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Документальный фильм «Лев Яшин — номер один» о знаменитом вратаре московского «Динамо» стал одним из лучших на Международном кинофестивале спортивного кино и телевидения в Милане в номинации «Фильме о футболе».
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Кино

В 2020 году Sony выпустит два новых фильма по комиксам Marvel

Студия Sony анонсировала два фильма по вселенной Marvel на 2020 год, оба проекта связаны с миром Человека-паука.
Обновлено в 03:42
Кино

Русская актриса из «Суспирии» о съемках: Конечно же, им было больно

Одну из ролей - не самую большую, но очень, поверьте, запоминающуюся - в фильме сыграла Елена Фокина, русская танцовщица, хореограф, преподаватель и актриса, которая последние 16 лет живет в Стокгольме и танцует в Royal Swedish Ballet.
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Кино

Netflix договорились с сатанистами по иску о плагиате

Обновлено в 01:27
Кино

Алексей Панин снимает кино со своей дочерью

Алексей Панин снимает киноленту со своей дочерью. В данном случае известный российский актёр дебютировал в качестве режиссера.
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Кино

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Кино

Четырехдневный фестиваль японского кино стартовал в Ростове

Фестиваль японского кино открылся в Ростове-на-Дону 22 ноября, сообщается на сайте кинотеатра "Дом кино".
Обновлено в 03:25
Кино

В Италии состоится праздник молодежного кино

В центре внимания Туринского фестиваля — молодежное кино: в конкурсе представлены фильмы, являющиеся первой, второй или третьей работой режиссера, и ранее не показанные в Италии.
Обновлено в 02:12
Кино

В Москве стартует фестиваль «Кино без барьеров»

Сегодня в Москве открывается IX Международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров».
Обновлено в 02:42
Кино

Менеджер Marvel хочет, чтобы в фильмах компании появились геи

Алонсо добавила, что она сама является представительницей последнего и поэтому очень хочет, чтобы в фильмах компании показали геев.
Обновлено в 01:34
Кино

Сеть «ВКонтакте» посвятила новую серию шоу «Местные» Петербургу

Социальная сеть «ВКонтакте» представила третью серию нового проекта «Местные» — цикла документальных короткометражных фильмов о российских городах.
Обновлено вчера в 18:21
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В столице показали премьеру фильма Александра Котта «Спитак».
Обновлено в 02:32
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Джордж Мартин: VR-технологиям ещё предстоит повзрослеть

Написанная в 1980 году Джорджем Мартином новелла «Летящие сквозь ночь» выходит на экраны в виде мини-сериала.
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Нет времени скорбеть, пора грабить. Новый фильм Стива Маккуина «Вдовы»

После "Голода", "Стыда" и "12 лет рабства" британец Стив Маккуин сделал свой первый студийный фильм, и несмотря на нетипичный для него сюжет, режиссер остается верным себе и снимает сложный социально-политический триллер.
Обновлено в 02:25
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Король Лев
The Lion King, мультфильм, 1994
У величественного Короля-Льва Муфасы рождается наследник по имени Симба. Уже в детстве любознательный малыш становится жертвой интриг своего завистливого дяди Шрама, мечтающего о власти. Симба познаёт горе утраты, предательство и изгнание, но в конце концов обретает верных друзей и находит любимую. Закалённый испытаниями, он в нелёгкой борьбе отвоёвывает своё законное место в «Круге жизни», осознав, что значит быть настоящим Королём.
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Джон Фавро
Американский актёр
Американский актёр, кинорежиссёр, продюсер и сценарист.
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