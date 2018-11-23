Кино
Студия Walt Disney опубликовала на YouTube тизер к ремейку мультфильма "Король Лев". В трейлере показан момент из начала мультфильма, когда обитатели саванны сбегаются к скале, чтобы посмотреть на рождение львенка — наследника короля Муфасы.
РИА Новостивчера в 20:19
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Кино
Новая часть «Мстителей» выйдет в России раньше, чем в США
Обновлено в 03:05
Спорт
Документальный фильм о Яшине получил приз на фестивале в Милане
Документальный фильм «Лев Яшин — номер один» о знаменитом вратаре московского «Динамо» стал одним из лучших на Международном кинофестивале спортивного кино и телевидения в Милане в номинации «Фильме о футболе».
Обновлено в 03:25
Кино
В 2020 году Sony выпустит два новых фильма по комиксам Marvel
Студия Sony анонсировала два фильма по вселенной Marvel на 2020 год, оба проекта связаны с миром Человека-паука.
Обновлено в 03:42
Кино
Русская актриса из «Суспирии» о съемках: Конечно же, им было больно
Одну из ролей - не самую большую, но очень, поверьте, запоминающуюся - в фильме сыграла Елена Фокина, русская танцовщица, хореограф, преподаватель и актриса, которая последние 16 лет живет в Стокгольме и танцует в Royal Swedish Ballet.
Обновлено в 03:23
Кино
Netflix договорились с сатанистами по иску о плагиате
Обновлено в 01:27
Кино
Алексей Панин снимает кино со своей дочерью
Алексей Панин снимает киноленту со своей дочерью. В данном случае известный российский актёр дебютировал в качестве режиссера.
Обновлено в 02:14
Кино
Паулина Андреева не пришла на премьеру сериала Фёдора Бондарчука
Паулина Андреева не пришла на премьеру сериала "Год культуры" Фёдора Бондарчука. Последний исполнил в нём одну из главных ролей.
Обновлено в 01:53
Кино
Четырехдневный фестиваль японского кино стартовал в Ростове
Фестиваль японского кино открылся в Ростове-на-Дону 22 ноября, сообщается на сайте кинотеатра "Дом кино".
Обновлено в 03:25
Кино
В Италии состоится праздник молодежного кино
В центре внимания Туринского фестиваля — молодежное кино: в конкурсе представлены фильмы, являющиеся первой, второй или третьей работой режиссера, и ранее не показанные в Италии.
Обновлено в 02:12
Кино
В Москве стартует фестиваль «Кино без барьеров»
Сегодня в Москве открывается IX Международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров».
Обновлено в 02:42
Кино
Менеджер Marvel хочет, чтобы в фильмах компании появились геи
Алонсо добавила, что она сама является представительницей последнего и поэтому очень хочет, чтобы в фильмах компании показали геев.
Обновлено в 01:34
Кино
Сеть «ВКонтакте» посвятила новую серию шоу «Местные» Петербургу
Социальная сеть «ВКонтакте» представила третью серию нового проекта «Местные» — цикла документальных короткометражных фильмов о российских городах.
Обновлено вчера в 18:21
Кино
Премьера фильма Александра Котта «Спитак» прошла в Москве
В столице показали премьеру фильма Александра Котта «Спитак».
Обновлено в 02:32
Кино
Джордж Мартин: VR-технологиям ещё предстоит повзрослеть
Написанная в 1980 году Джорджем Мартином новелла «Летящие сквозь ночь» выходит на экраны в виде мини-сериала.
Обновлено в 02:48
Кино
Нет времени скорбеть, пора грабить. Новый фильм Стива Маккуина «Вдовы»
После "Голода", "Стыда" и "12 лет рабства" британец Стив Маккуин сделал свой первый студийный фильм, и несмотря на нетипичный для него сюжет, режиссер остается верным себе и снимает сложный социально-политический триллер.
Обновлено в 02:25