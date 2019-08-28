Кино
ПрофильПоявился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
На канале WBRussia в YouTube появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли. В российском прокате фильм появится 3 октября.
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Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Общество
Доход владельцев частных камер «отвяжут» от размера штрафов
Доход владельцев частных камер видеофиксации нарушений ПДД «отвяжут» от количества и размеров выписанных штрафов.
Известия вчера в 19:02
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Происшествия
Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми
Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:43
Кино
На международном кинофестивале в Оренбурге названы лучшие фильмы
В рамках российского конкурса «Сплетенные параллели» лучшей картиной стала «Лорик» режиссера Алексея Злобина, а в международном конкурсе – «Замок мечты» иранского режиссера Резы Миркарими.
Телеканал UTV 01:32
Авто
Компании Toyota и Suzuki теперь работают вместе
Компании Toyota и Suzuki заявили о том, что заключили соглашение об объединении капитала, что означает создание альянса со взаимным приобретением акций.
32CARS.ru вчера в 08:54
Космос
В созвездии Девы обнаружили планету в три раза массивнее Юпитера
Как отмечают американские исследователи, если бы эта планета была помещена в Солнечную систему, то совершала бы колебания по орбите от Марса и пояса астероидов до области за пределами Нептуна.
Planet Today вчера в 12:51
Происшествия
СК начал проверку смерти 16-летней жительницы Красноярска в Турции
Газета.Ru вчера в 16:52
Технологии
Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов
В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
REGNUM 00:42
Политика
ОАК подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на авиасалоне МАКС-2019 подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21.
Коммерсантъ вчера в 09:36
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк вчера в 04:46
Политика
Британцы поддержали петицию против приостановки работы парламента
Жители Великобритании активно высказываются против приостановки работы национального парламента.
Российская газета 02:08
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Интернет
В популярном приложении для Android нашли вирус
Приложение для работы с документами на мобильных устройствах оказалось вредоносным.
ГТРК Южный Урал 01:20
Гаджеты
Huawei Mate 30 лишится Google Play и лицензии на Android
Смартфон Huawei Mate 30 должны представить 18 сентября в Мюнхене. Но с продажами флагмана компании придется непросто.
The GEEK вчера в 16:07
Политика
Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн, сообщила также накануне газета Politico со ссылкой на источник в администрации президента США.
Газета.Ru 01:32
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru вчера в 04:55
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Здоровье
В Нижнем Тагиле отстранили от работы главврачей больниц, откуда увольнялись хирурги
Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила, где шесть хирургов написали заявления об увольнении, на время проверки отстранены от занимаемых должностей, сообщил в четверг ТАСС председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
ТАСС 01:51
Здоровье
Главный диетолог Минздрава назвал два закона правильного питания
Как пояснил Тутельян, потребление такого количества хлеба в большей степени связано с традициями, привычками и культурой питания.
ТАСС 00:01
Общество
В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии
После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:14
Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины
Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.
News.ru вчера в 01:31
Экономика
Росстат назвал объем теневой экономики России
Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:52
Шоу-бизнес
Кабмин хочет поручить Бузовой пропаганду безопасности на дорогах
МР7.ру вчера в 11:38
Политика
Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо F-35
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара купит российские истребители Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщил телеканал Haberturk.
Коммерсантъ вчера в 18:54
Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
Известия вчера в 04:55
Политика
Российские космонавты полетят в космос на американских кораблях
Аргументы недели вчера в 08:23
Политика
МИД РФ предложил Deutsche Welle обратить внимание на выборы в Саксонии
МИД России предложил германской медиакомпании Deutsche Welle обратить внимание на то, что только половина кандидатов от партии "Альтернатива для Германии" была зарегистрирована на выборах в земельный парламент в Саксонии.
ТАСС вчера в 16:00
Общество
В затопленном Приморье ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе.
Lenta.ru 00:20
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ вчера в 04:48