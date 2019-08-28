Кино
Народные новостиФинальный трейлер фильма «Джокер» появился в Сети
Финальный трейлер фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли появился в Сети. Он был опубликован на YouTube-канале WBRussia.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 23:24, Вашингтон
Общество
В Приморском крае ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение ввести режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) во всём регионе.
RT на русском 21:44
Культура
Зачитавшая перед Зеленским рэп певица объяснила поездку в Крым
Украинская певица Алина Паш, прочитавшая рэп перед президентом Владимиром Зеленским на праздновании Дня независимости в Киеве, объяснила свою поездку в Крым после воссоединения полуострова с Россией.
РИА Новости 21:21
Происшествия
Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек
Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.
РИА Новости 22:38
Футбол
«Барселона» хотела арендовать нападающего «Лос-Анджелеса»
Каталонцы хотели арендовать экс-игрока «Арсенала» в зимнее трансферное окно.
Спорт-Экспресс 22:11
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с зарплатой хирургов в Нижнем Тагиле
Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении.
РИА Новости 06:42
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Технологии
Фитнес-приложение с искусственным интеллектом выйдет на iOS
Народные новости 17:25
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Хоккей
«Айлендерс» продлили контракт с Бовилье
"Нью-Йорк Айлендерс" продлили контракт с хоккеистом Энтони Бовилье, сообщается на сайте команды НХЛ.
РИА Новости 15:43
Происшествия
В Германии носорог перевернул машину сотрудницы природного парка
Комсомольская правда 21:30
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС 22:24
Происшествия
Обрушение в Новосибирске: под завалами остаются люди
В Новосибирске обрушилась стена и перекрытия строящегося одноэтажного здания на улице Ударная, в результате чего под завалами оказались люди, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение собеседника из экстренных служб региона.
Капитал страны 05:19
Авто
Bentley Bentayga защитили от взрывов и выстрелов
Автомобиль переоборудован по шестому классу безопасности: ему ни по чем выстрелы пулями калибра 7,62, которыми заряжается автомат Калашникова, а также единовременный взрыв сразу двух ручных гранат под днищем внедорожника.
SpeedMe 12:03
Политика
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
РИА Новости 18:38
Музыка
Шуфутинский напомнил россиянам о приближении третьего сентября
Экспресс газета 13:11
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе вынуждена передвигаться с палочкой
StarHit.ru 17:00
Политика
Песков прокомментировал сообщения о продавшей Путину мороженое женщине
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, была ли продавшая Владимиру Путину мороженое на МАКС-2019 женщина той же самой, что продала президенту России мороженое на МАКС-2017.
Журналистская правда 07:55
Общество
Две войны: россияне путают даты Второй мировой и Великой Отечественной
Только треть россиян может правильно назвать дату начала Второй мировой войны, а каждый второй считает, что она началась в 1941 году.
Известия 17:01
Армия и оружие
В России разрабатывают принципиально новый вертолет
Российские специалисты создают принципиально новый вертолет, который совместит в себе ряд инновационных наработок.
Политическая Экспертиза 01:04
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru 15:20
Политика
В МИД России отреагировали на заявление сенатора США об отказе в визе
В МИД России прокомментировали заявление сенатора США Рона Джонсона о том, что ему якобы отказали в получении российской визы.
RT на русском вчера в 02:59
Армия и оружие
Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
Уругвай и Россия подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком, сообщил РИА Новости министр внутренних дел латиноамериканской страны Эдуардо Бономи.
РИА Новости 16:12