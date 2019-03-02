Появилось видео запуска корабля Илона Маска Dragon 2 к МКСГазета.Ru 07:01

с чего всё началось

Параллельно к тестовым полетам готовит свой корабль и американская корпорация Boeing (первый беспилотный полет запланирован на апрель). В SpaceX давно мечтали превратить их корабль Dragon, который доставляет грузы на МКС и с нее с 2012 года, в капсулу для доставки людей.

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