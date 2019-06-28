Происшествия

Появилось видео потопа около «Шереметьево»ТВ Центр 08:11

В пятницу утром у аэропорта "Шереметьево" образовался затор, затопило парковку у терминала В, передает "ТВ Центр". Там идут строительные работы - из-за ливня появилось настоящее озеро, в которое угодили несколько машин, причём почти по крышу. Людей перевозили на грузовиках.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Очевидцы сообщают, что стоянка самолетов у терминала В аэропорта Шереметьево подтоплена

ТАСС07:45

Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево

РИА Новости07:00

«Маленькое море»: пользователи соцсетей о потопе около аэропорта «Шереметьево»

РИАМО03:49

Грузовики перевозят людей через затопленные участки около аэропорта Шереметьево. Видео

Вести.Ru05:02

Очевидцы сообщили о подтоплении стоянки самолётов в аэропорту Шереметьево

Life.ru08:01

Появилось видео потопа около Шереметьево

Газета.Ru08:27

Парковку терминала «В» затопило в «Шереметьево»

ФАН02:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
Политика

Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным

Обновлено в 11:17
Космос

NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид

Обновлено вчера в 15:44
Происшествия

Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест

Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка

В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Авто

Стало известно, сколько в России автомобилей старше 30 лет

Обновлено в 09:34
Политика

Группа «Машина времени»: Макаревич имеет право высказывать свое мнение

Музыканты популярной у многих поколений россиян группы «Машина времени» Валерий Ефремов и Александр Кутиков заявили, что лидер коллектива Андрей Макаревич имеет право высказывать свою точку зрения на социальные и политические события в стране.
Обновлено в 11:45
Транспорт

Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро

Ранее сообщалось, что для завершения реконструкции до конца сентября наземный участок Филевской линии будут закрывать по выходным еще семь раз.
Обновлено в 12:07
Автоспорт

Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии

Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».
Обновлено в 07:31
Политика

Самые яркие цитаты Путина из интервью Financial Times

Накануне поездки в Японию на саммит G20, который сегодня проходит в Осаке, президент России Владимир Путин дал интервью изданию Financial Times.
Обновлено в 02:25
Политика

Трамп на саммите G20 указал премьеру Испании на его место

Президент США Дональд Трамп отказался говорить с и.о. премьера Испании Педро Санчесом. Видеозапись инцидента появилась в испанских СМИ.
Обновлено в 11:55
Политика

Макрон обратился к Путину по-русски

Обновлено в 11:13
Происшествия

Помощница мэра Новороссийска напала на журналистку местной газеты

Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

Экс-депутат Госдумы погибла в ДТП под Волгоградом

Помощница депутата Госдумы и экс-депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова погибла в ДТП под Волгоградом.
Обновлено в 10:58
Политика

Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев

Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Появилось видео подрыва остатков обрушившегося моста около Генуи

В августе 2018 года из-за непогоды и сильного ветра обрушилась часть моста (200 м) на автостраде A-10.
Обновлено в 10:24
Политика

Путин пришел на ужин лидеров G20 со своим термосом

Президент России Владимир Путин появился на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термосом. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес

Внучка Алисы Фрейндлих впервые стала мамой

В 2017 году любимая внучка знаменитой Алисы Фрейндлих Анна Тарасова вышла замуж. Ее избранником стал молодой актер Алексей Мышинский.
Обновлено в 07:00
Общество

Названа новая дата открытия аэропорта «Гагарин»

Объявлена очередная дата открытия нового саратовского аэропорта "Гагарин" - 20 августа.
Обновлено в 05:05
Здоровье

Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировали в Москве

В пятницу атмосферное давление в столице опустилось до рекордно низкого значения, теперь давление начало расти, и 29 июня оно составит 736 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».
Обновлено в 06:08
Общество

Дроздов высказался о запрете держать дома экзотических животных

Телеведущий Николай Дроздов оценил утвержденный в России списке животных, запрещенных к содержанию дома.
Обновлено в 09:24
Авто

Базовый минивэн Chrysler Pacifica переименовали в Voyager

Модель Chrysler Pacifica, при этом, останется в линейке только с дорогими комплектациями Touring и Limited, а также спецпакетом Red S Appearence, добавляющим минивэну обивку сидений из красной натуральной кожи и красные акценты в экстерьере.
Обновлено в 00:48
Происшествия

В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
Обновлено в 05:28
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено вчера в 09:50
Здоровье

Ученые назвали основной фактор риска возникновения рака груди

Ученые выявили основной фактор риска возникновения рака груди.
Обновлено в 11:53
Политика

Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна

Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено в 09:32
Финансы

В ЦБ заявили о росте внешнего долга России

Отмечается, что внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2019 года, по оценке Банка России, составил примерно $468,85 млрд.
Обновлено в 09:29
Финансы

Стало известно, на сколько процентов проиндексируют пенсии в 2020 году

Обновлено в 03:56
Происшествия

Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Футбол

Глава РФБ оценил перспективы выступления «Зенита» в Евролиге

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал получение санкт-петербургским «Зенитом» уайлд-кард на выступление в Евролиге в сезоне-2019/20.
Обновлено в 11:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное