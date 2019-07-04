Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы ХайруллинойВести.Ru 05:31

Двух несовершеннолетних детей передадут родственникам обвиняемой. Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками. Вчера, 4 июля, преступница была найдена и задержана в Казани.
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Появилось видео задержания беглой кассирши из Башкирии

Реальное время05:19

Появилось видео задержания кассира, обвиняемой в краже 23 миллионов рублей

РИА Новости05:37

«Лишь бы живы-здоровы были»: отец Луизы Хайруллиной прокомментировал задержание дочери

ГТРК Башкортостан06:27

Владелица квартиры, где пряталась Луиза Хайруллина: Приятная семья, адекватная

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«После задержания она была в истерике»: беглую банкиршу из Башкортостана поймали на Чуйкова

БИЗНЕС Online04:35

Сбежавшая с 23 млн рублей кассир из Башкортостана задержана в Казани

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Пропавшую с миллионами рублей кассиршу из Башкирии задержали

Lenta.ruвчера в 16:07
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Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

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В Госдуме предложили открыть пункты приема ягод у населения

Первый зампред комитета Госдумы России по природным ресурсам Василий Власов выступил за создание пунктов приема ягод в российских поселках городского типа.
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Гражданская гвардия Испании задержала в Мадриде молодого человека, который считается крупнейшим кибермошенником в истории пиренейского королевства.
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В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
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Наука

Ученые смогли закодировать изображения в продуктах метаболизма

Ученые собрали собственные искусственные метаболомы — растворы низкомолекулярных продуктов метаболизма.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия

В Кембридже сбежавшего трехметрового питона нашли на дереве

Змея сбежала из дома несколько дней назад Сбежавший в Кембридже трехметровый питон найден и возвращен хозяину, сообщила местная полиция в своем микроблоге в Twitter.
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Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве

Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Авто

В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana

Российские дилеры Renault сегодня начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого налажено на заводе компании в Москве.
Обновлено вчера в 08:53
Космос

В NASA испытают надувной «тормоз» для посадки на Марс

Обновлено 02 июля в 09:25
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Общество

В Кремле ответили на вопрос о расследовании о доме Сечина за ₽20 млрд

В Кремле не ознакомились с расследованием о строительстве главой "Роснефти" Игорем Сечиным особняка стоимостью около 20 млрд руб. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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Мишулина: Тимур Еремеев сделал пластику

Дочь Мишулина Карина, недавно в разговоре с журналистами, заявила, что Тимур Еремеев сделал пластическую операцию, чтобы стать похожим на ее отца в молодости.
Обновлено в 03:13
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
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Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами

Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
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Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Кратковременные дожди и прохладная погода с температурой воздуха не выше +20 градусов ожидаются в столице на следующей неделе.
Обновлено в 06:02
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

Обновлено в 03:10
Политика

Минобороны назвало имена офицеров, погибших на подлодке

Обновлено 03 июля в 13:50
Политика

Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.
Обновлено в 03:35
Наука

Ученые выяснили, как можно притормозить глобальное потепление

Ученые нашли простой способ затормозить глобальное потепление на планете.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Дело о стрельбе в ТЦ Тюмени передали в СКР

Ранее, до стрельбы, злоумышленник вместе с братом закрылись в одном из магазинов, расположенных в торговом центре, лишив продавцов возможности покинуть помещение и ждали прибытия поддержки, которую вызвали по телефону, — рассказала Людмила Галстян, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Тюменской области.
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Великобритания арестовала деньги «Газпрома» по иску Украины

Высокий суд Лондона решил заморозить 145 миллионов долларов дивидендов от Nord Stream при их выплате «Газпрому» по иску украинского «Нафтогаза».
Обновлено в 06:13
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В Балтийском море дайверы обнаружили затонувшее судно

Клуб подводных исследователей ММО объединяет дайверов-энтузиастов для обследования российской части Балтийского моря.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие

Су-27 перехватил над Черным морем американский самолет-разведчик

Российский истребитель Су-27 был поднят на перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon, который приближался к южной границе России.
Обновлено вчера в 22:18
Транспорт

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Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Шоу-бизнес

Дочери Евгения Осина разделили права на его песни

Основную ценность представляют композиции исполнителя. Права на их исполнение перейдут к законной и внебрачной дочерям певца.
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Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
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Политика

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Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено вчера в 05:31
Политика

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"Сотрудники контрразведки совместно с главным следственным управлением СБ Украины задержали агента российской военной разведки, который ехал в Воронеж на встречу со своим куратором", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в коррупции в адрес почётного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова при выборе столицы летней Олимпиады 2016 года.
Обновлено в 05:34
Общество

Пострадавшие от наводнения массово отказываются от предложения Путина

Обновлено в 01:20
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