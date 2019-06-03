Происшествия
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовцаRT на русском вчера в 06:38
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в Подмосковье. Соответствующий ролик разместил телеканал «360». На записи видно, как сотрудники правоохранительных органов стучат в квартиру, после чего дверь открывает полуодетый мужчина.
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По местам жительства задержанных лиц проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей. По изъятым предметам назначены необходимые комплексные экспертизы. Продолжаются иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Все другие участники происшествия установлены.
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В Госдуме оценили шансы на экстрадицию подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ
Взгляд.рувчера в 08:35
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