Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовцаRT на русском вчера в 06:38

с чего всё началось

По местам жительства задержанных лиц проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей. По изъятым предметам назначены необходимые комплексные экспертизы. Продолжаются иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Все другие участники происшествия установлены.

Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в Подмосковье. Соответствующий ролик разместил телеканал «360». На записи видно, как сотрудники правоохранительных органов стучат в квартиру, после чего дверь открывает полуодетый мужчина.

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