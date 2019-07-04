Политика

Появилось видео задержания иранского танкераВести.Ru 12:46

Появились детали задержания танкера, который перевозил нефть из Ирана в Сирию. Операцию проводили совместно Британская морская пехота, ВДВ и полиция Гибралтара. В ней участвовали более тридцати человек.
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