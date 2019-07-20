Политика
Появилось видео задержания Ираном британского танкераРоссийская газета 16:58
В интернете опубликовано видеозапись задержания иранскими военными британского танкера. Как сообщает RT съемки были сделаны Корпусом стражей Исламской революции, которые и обнародовали кадры. Также сообщается, что экипаж танкера игнорировал требования иранских военных.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 21:47, Вашингтон
Политика
Британия начала искать российский след в задержании Ираном ее танкера
Британская разведка расследует версию о причастности России к задержанию Ираном танкера Stena Impero, пишут СМИ.
Обновлено в 20:59
Происшествия
В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина
Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено в 14:29
Общество
На Приморье надвигается тайфун «Данас»
Обновлено 18 июля в 05:26
Космос
«Союз МС-13» пристыковался к МКС
Корабль «Союз МС-13» совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 18:53
Авто
Volvo отзывает 500 тысяч автомобилей по всему миру
Компания Volvo Cars отзывает около 500 тыс. машин, проданных во всем мире, сообщает Neue Zürcher Zeitung.
Обновлено в 19:22
Наука
Тибетцы оказались потомками денисовцев
Ученые предполагают, что это своеобразие анатомии стало результатом скрещивания далеких предков современных тибетцев с денисовскими людьми, обосновавшимися в Тибете значительно ранее.
Обновлено 14 июля в 03:03
Политика
В США изменят тест на получение гражданства
Напомним, что недавно глава США Трамп заявил, что позволит администрации узнавать гражданства жителей США без проведения переписи населения.
Обновлено в 04:59
Политика
Рябков встретился с Мадуро в Каракасе
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.
Обновлено в 19:44
Происшествия
Мужчина, которому отказали стюардессы, «заминировал» самолет
Как выяснило следствие, 65-летний житель Сербии пригласил стюардесс на ужин, а когда они отказались, он позвонил в аэропорт Никола Тесла с сообщением о бомбе в самолете, на котором девушки должны были отправиться в полет.
Обновлено в 12:10
Энергетика
Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe, по которому планируется прокачивать природный газ из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 01:19
Экономика
Лучше всех обслуживают долги в МФО бюджетники и банкиры - исследование
Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций являются россияне, занятые в бюджетной и финансовой сфере, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:15
Политика
Медведчук считает, что Украина может договориться с Россией
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что договориться с Россией можно и нужно, но не с позиции шантажа или ультиматума.
Обновлено в 10:05
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что на предстоящей неделе погода в столичном регионе и центральной части России начнёт улучшаться.
Обновлено в 20:12
Единоборства
Диллиан Уайт победил Оскара Риваса, побывав в нокдауне
Британский супертяжеловес Диллиан Уайт завоевал титул временного чемпиона WBC, победив в Лондоне колумбийца Оскара Риваса.
Обновлено в 18:56
Армия и оружие
Украина собирается купить списанные корабли советской постройки
Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.
Обновлено в 12:50
Политика
В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце
Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
Обновлено в 19:42
Кино
Пьер Ришар прилетел в Ессентуки
Пьер Ришар прибыл в Ессентуки 20 июля, пишет информагентство «Победа26».
Обновлено в 11:31
Космос
Японские астрономы не нашли следов инопланетян на Земле
Астрономы из Японии, занимающиеся поисками внеземных цивилизаций, не обнаружили признаков, которые свидетельствуют о пребывании на Земле инопланетян.
Обновлено вчера в 08:17
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Политика
В Мосгоризбиркоме назвали требование Навального шантажом
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
ДНР обвиняет «Правый сектор» в обстреле Красногоровки
По данным ДНР, обстрел жилого дома в подконтрольной Киеву Красногоровке велся из расположенного неподалеку здания, являющегося опорным пунктом ВСУ и «Правового сектора»*.
Обновлено в 12:21
Недвижимость
Государство может начать субсидировать первый взнос по ипотеке
Правительство рассмотрит целесообразность предоставления россиянам субсидии на стартовый взнос по ипотеке или компенсации процентной ставки по ипотеке – соответствующая директива содержится в опубликованном на сайте Кремля документе «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства».
Обновлено в 11:59
Интернет
Tinder отказался от оплаты через Google Play
Tinder - последний пример, когда служба знакомств больше не использует платежную систему Google Play в приложении.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Бывшего мужа Ани Лорак застали в клубе с незнакомкой
Бывшего мужа Ани Лорак застали в клубе с незнакомкой Экс-супруга Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу застали в объятиях эффектной брюнетки.
Обновлено в 14:06
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия
Украинские силовики открыли огонь по жилым домам в городе Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
Обновлено в 14:08
Общество
Врачи оценили состаривающее приложение FaceApp
Медики высказали свое мнение о мобильном приложение FaceApp, с помощью которого пользователи пытаются выяснить, как они будут выглядеть в старости.
Обновлено в 12:00
Политика
Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 10:31
Политика
После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыски
Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом.
Обновлено в 19:43
Общество
Lufthansa вслед за British Airways приостановила полеты в Каир
Немецкая авиакомпания Lufthansa 20 июля приостановила полеты в Каир по соображениям безопасности.
Обновлено в 18:09