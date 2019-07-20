Политика

Появилось видео задержания британского танкера спецназом ИранаИзвестия 16:45

Корпус стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) опубликовал видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе. На кадрах видно, как к судну подлетел вертолет, из которого спецназ спустился на борт по тросу. Также к кораблю подошли иранские катера, передает RT.
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Задержанный Ираном британский танкер с россиянами показали на видео

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