Политика
Появилось видео задержания британского танкера спецназом ИранаИзвестия 16:45
Корпус стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) опубликовал видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе. На кадрах видно, как к судну подлетел вертолет, из которого спецназ спустился на борт по тросу. Также к кораблю подошли иранские катера, передает RT.
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