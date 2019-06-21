Происшествия

Появилось видео задержания ФСБ 12 экстремистов в КЧР и МосквеРоссийская газета 10:10

В интернете появилось видео, на котором запечатлено задержание мужчин, которые подозреваются в распространении экстремистских идей. Как сообщает RT, видео задержания 12 человек опубликовала ФСБ. Задержания проходили в Карачаево-Черкесии и Москве.
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с чего всё началось
ФСБ, МВД и Росгвардии в ходе совместной операции пресекли
 деятельность ячейки запрещенной в России экстремистcкой организации «Ат-Такфир валь-Хиджра».
Коммерсантъ06:52

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Появилось видео задержания радикальных исламистов в Карачаево-Черкесии

РБК10:03

В Карачаево-Черкесии разоблачили группу исламистов

Говорит Москва06:02

ФСБ разоблачила группу исламистов в Карачаево-Черкесии

Москва 2406:06

ФСБ разоблачила в Карачаево-Черкесии группу исламистов

РИА Новости06:02

ФСБ задержала 12 экстремистов, подозреваемых в распространении идей радикального ислама — видео

RT на русском07:11

В Карачаево-Черкесии и Москве задержаны 12 членов экстремистской ячейки

ТАСС06:01

Видео задержания 12 членов бывшей экстремистской ячейки в КЧР

РЕН ТВ06:04
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Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI сыновьям

Миллиардер Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, говорится сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп» (управляет активами бизнесмена).
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Ведущий Первого канала Дмитрий Шепелев воспитывает сына Платона от безвременно ушедшей четыре года назад Жанны Фриске.
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Какие знаки Зодиака предрасположены к богатству — астропрогноз

Астрологи выделили шесть знаков Зодиака, которые предрасположены к богатству. По их мнению, гороскоп может многое рассказать о человеке.
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