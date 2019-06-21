Происшествия
Появилось видео задержания ФСБ 12 экстремистов в КЧР и МосквеРоссийская газета 10:10
В интернете появилось видео, на котором запечатлено задержание мужчин, которые подозреваются в распространении экстремистских идей. Как сообщает RT, видео задержания 12 человек опубликовала ФСБ. Задержания проходили в Карачаево-Черкесии и Москве.
Читать в источнике
Оценить36
с чего всё началось
ФСБ, МВД и Росгвардии в ходе совместной операции пресекли деятельность ячейки запрещенной в России экстремистcкой организации «Ат-Такфир валь-Хиджра».Коммерсантъ06:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:47, Вашингтон
Происшествия
Экс-главу Чебоксар приговорили к пяти годам колонии за растрату
Суд признал достаточными доказательства вины бывшей главы Чеборксар Ирины Клементьевой и приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Обновлено в 12:20
Авто
Suzuki показала серийную версию внедорожного Suzuki Jimny Gan
Стоимость спецверсии Jimny Gan пока не объявили. Напомним, на российском рынке появление обычной версии Suzuki Jimny ожидается осенью.
Обновлено в 13:32
Политика
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Политика
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что российская сторона "несет ответственность" за протесты в Грузии.
Обновлено в 12:12
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика
Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выступила перед детьми в Кремле в откровенном наряде
Поклонников шокировал откровенный образ Ольги Бузовой, в котором она выступила в Кремле перед детьми.
Обновлено в 01:22
Происшествия
В Тбилиси мужчину задержали за изготовление «коктейлей Молотова»
МВД Грузии задержало мужчину за изготовление «коктейлей Молотова», которые он намеревался использовать на митинге в Тбилиси.
Обновлено в 13:22
Космос
Хакеры украли базы данных NASA при помощи самосборного компьютера
Злоумышленники украли 500 МБ информации из базы данных одной из основных миссий и нашли лазейку для более глубокого проникновения в сети Лаборатории.
Обновлено вчера в 14:56
Общество
Педагогам выделили больше всего бюджетных мест в вузах
Тройка лидеров 2019 года по количеству мест, выделенных вузам за счёт госбюджета, выглядит так: "Образование и педагогические науки" - 62 с лишним тысячи мест, "Информатика и вычислительная техника" - почти в два раза меньше, 34,5 тысячи и "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" - 27,5 тысячи мест.
Обновлено в 11:33
Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая борется с серьёзной зависимостью
Обновлено в 09:00
Авто
Porsche отзывает в России спорткары 718 Boxster и 718 Cayman
На вынужденное обслуживание отправят 318 спорткаров 718 Boxster и 718 Cayman.
Обновлено в 10:41
Общество
Роскосмос разработал Кодекс профессиональной этики космонавтов РФ
Госкорпорация "Роскосмос" составила Кодекс профессиональной этики для космонавтов РФ, основанный на принципах законности и справедливости.
Обновлено в 12:28
Музыка
Музыкант Шахрин рассказал о выборе названия группы «Чайф»
Лидер группы "Чайф", рок-музыкант Владимир Шахрин перед своим 60-летним юбилеем рассказал, как было придумано название коллектива.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Умер экс-президент Кипра Димитрис Христофиас
Бывший президент Кипра Димитрис Христофиас умер в возрасте 72 лет. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 13:24
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Общество
Дроздов жалуется на унижения при съемках «В мире животных»
Обновлено вчера в 09:51
Футбол
Фернандеш может остаться в «Локомотиве»
Фернандеш сыграл за "Локомотив" 144 матча во всех турнирах, которых забил 34 мяча и сделал 28 голевых передач.
Обновлено в 09:21
Футбол
В «Зенит» может перейти защитник «Ливерпуля»
Согласно информации источника, "Зенит" заинтересован в услугах защитника Альберто Морено.
Обновлено в 13:13
Экономика
Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI сыновьям
Миллиардер Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, говорится сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп» (управляет активами бизнесмена).
Обновлено в 12:54
Религия
В РПЦ заявили, что оружие массового поражения не должно освящаться
Оружие массового поражения не должно освящаться священнослужителями, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Обновлено в 06:28
Политика
Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового майдана
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил массовые протесты в случае отмены закона о языке.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Общество
Раскрыта смертельная опасность долгого рабочего дня
42 542 человек работали больше 10 часов, а 14 481 имели долгий рабочий день в течение более десяти лет.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев: «Хочу, чтобы сын жил спокойно»
Ведущий Первого канала Дмитрий Шепелев воспитывает сына Платона от безвременно ушедшей четыре года назад Жанны Фриске.
Обновлено в 07:00
Спорт
Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов
Обновлено вчера в 13:42
Общество
Какие знаки Зодиака предрасположены к богатству — астропрогноз
Астрологи выделили шесть знаков Зодиака, которые предрасположены к богатству. По их мнению, гороскоп может многое рассказать о человеке.
Обновлено в 06:26