Появилось видео задержания ФСБ 12 экстремистов в КЧР и МосквеРоссийская газета 10:10

с чего всё началось

В интернете появилось видео, на котором запечатлено задержание мужчин, которые подозреваются в распространении экстремистских идей. Как сообщает RT, видео задержания 12 человек опубликовала ФСБ. Задержания проходили в Карачаево-Черкесии и Москве.

Появилось видео задержания ФСБ 12 экстремистов в КЧР и Москве

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