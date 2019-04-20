Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и МамаевымLenta.ru 10:32

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
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Опубликовано видео момента, предшествовавшего драке в кафе с участием Кокорина

Интерфакс12:04

Мать Кокорина опубликовала видео событий, предшествовавших драке в кафе

РИА Новости11:09

Мать Кокорина опубликовала видео событий, предшествовавших конфликту с Паком

RT на русском09:20

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Lenta.ru10:32

Мать Кокориных опубликовала видео за минуту до удара Пака стулом

Матч ТВ10:14

«Пак говорил мерзости»: мать Кокорина опубликовала видео событий до драки

Газета.Ru10:59

Мать Кокориных показала видео из кафе за минуту до удара стулом Пака

Спорт-Экспресс09:20
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Политика

В штабе Зеленского отреагировали на иск о снятии его с выборов

Напомним, в субботу адвокат Андрей Хилько заявил, что подал иск о снятии кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского с выборов.
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Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
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Происшествия

Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству

Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек.
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Шаттл доставит чипы на Международную космическую станцию, где они будут подвергаться воздействию микрогравитации в течение примерно двух недель.
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ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке

Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
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В Черное море вошел разведывательный корабль Британии

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Политика

Суд отменил личные поручительства Коломойского по кредитам Приватбанка

"Национальный банк возмущен решением Печерского районного суда г. Киева от 20 апреля о расторжении договора личной поруки Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал", - проинформировали в пресс-службе регулятора.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство.
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Наука

Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумия

Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.
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В России оценили реакцию Литвы на встречу президента Эстонии с Путиным

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Президентские выборы впервые пройдут в Северной Македонии

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Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
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Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
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Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.
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Порошенко показал «компромат» на жену Зеленского в день тишины

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Культура

В США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен

В 92 года в США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях.
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Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется

Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 149 в России.
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Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи".
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Государственный холдинг «Россети» предложил значительно увеличить тарифы за подключение к электросетям.
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Павел Мамаев
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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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