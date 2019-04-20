Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и МамаевымLenta.ru 10:32
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
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