Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и МамаевымLenta.ru вчера в 10:32
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
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Опубликовано видео момента, предшествовавшего драке в кафе с участием Кокорина
Интерфаксвчера в 12:04
Мать Кокорина опубликовала видео событий, предшествовавших конфликту с Паком
RT на русскомвчера в 09:20
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