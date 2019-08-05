Происшествия

Появилось видео взрывов боеприпасов под АчинскомBFM.ru 12:50

Пользователи публикуют в соцсетях кадры взрывов боеприпасов на военном складе близ города Ачинска в Красноярском крае. Видео из паблика в соцсети «ВКонтакте» разместил в своем Instagram журналист Владимир Соловьев.
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Взрыв боеприпасов под Ачинском. Что известно на данный момент

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Гриб в небе: пять эпичных видео с взрыва на складе боеприпасов под Ачинском

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Суд арестовал блогера Синицу за призывы к насилию над детьми силовиков

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Названы лучшие сериалы 2019 года

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Неизвестные сообщили о минировании торгово-развлекательного центра МЕГА — Белая дача.
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Политика

В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве

В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
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Realme продала 10 млн смартфонов

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Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд

В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
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Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
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Mirror: самолет British Airways экстренно приземлился в Валенсии

Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в Валенсии в связи с задымлением салона.
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ВШЭ пообещала помощь задержанным за одиночные пикеты студентам

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ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы

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Британия хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ

Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях России в ассамблее.
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Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
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Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
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Взрывы на военных складах под АчинскомБольше новостей по теме
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