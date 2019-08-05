Происшествия
Появилось видео взрывов боеприпасов под АчинскомBFM.ru 12:50
Пользователи публикуют в соцсетях кадры взрывов боеприпасов на военном складе близ города Ачинска в Красноярском крае. Видео из паблика в соцсети «ВКонтакте» разместил в своем Instagram журналист Владимир Соловьев.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 16:16, Ашберн
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 14:09
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Футбол
Тетте перешел из «Динамо» в «Газиантеп»
Полузащитник «Динамо» Абдул-Азиз Тетте перешел в «Газишехир Газиантеп». Ранее о будущем трансфере Тетте сообщал Betting Insider.
Обновлено в 15:44
Происшествия
В фитнес-клубе на юге Москвы взорвался баллон с хлором
Ранее в СМИ сообщалось, что в подвальном помещении клуба "СССР" в Нагатино взорвался баллон с хлором.
Обновлено в 14:49
Футбол
«Муром» провёл матч с «Араратом»
Напомним, что ранее в гостевом матче ФК «Муром» победил владимирское «Торпедо» в 1/128 Кубка России, однако сегодня удачи оказалась не на стороне команды.
Обновлено в 14:06
Происшествия
Суд арестовал организатора разбоя с участием сотрудников ФСБ
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, суд арестовал Жарова, который получил за участие в разбое 19 млн руб. Его задержали силовики, когда он пришел в банк за похищенными деньгами.
Обновлено в 03:44
Общество
Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота вышли на учения «Океанский щит»
Корабли Балтийского флота вышли на учения "Океанский щит". Об этом сообщает пресс-служба ЗВО по Балтфлоту.
Обновлено в 13:24
Кино
Названы лучшие сериалы 2019 года
Как сообщает издание Collider, шоу «Дрянь» Тима Киркби и Гарри Брэдбира получило награды в номинациях «Сериал года» и «Лучший комедийный проект».
Обновлено в 13:33
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании ТЦ МЕГА — Белая Дача в Подмосковье
Неизвестные сообщили о минировании торгово-развлекательного центра МЕГА — Белая дача.
Обновлено в 15:13
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Политика
Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено в 14:07
Гаджеты
Realme продала 10 млн смартфонов
Ранее сообщалось, что уже 8 августа компания Realme представит первый в мире смартфон, который будет оснащен датчиком изображения разрешением 64 Мп.
Обновлено в 08:35
Экономика
Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд
В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
Обновлено в 04:32
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Mirror: самолет British Airways экстренно приземлился в Валенсии
Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в Валенсии в связи с задымлением салона.
Обновлено в 15:01
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено в 11:35
Политика
ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено в 14:23
Политика
Трамп распорядился ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп, высказываясь о вооруженных нападениях на людей в Эль-Пасо и Дейтоне в минувшие выходные, заявил о необходимости высшей меры наказания для людей, причастных к массовым убийствам и к преступлениям на почве нетерпимости, передает «Интерфакс».
Обновлено в 12:57
Политика
Британия хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ
Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях России в ассамблее.
Обновлено в 13:09
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Путин разрешил Минобороны и Росгвардии продавать лом без торгов
Президент Владимир Путин предоставил Росгвардии и Министерству обороны право продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов по рыночной стоимости компании «ТрансЛом».
Обновлено в 12:11
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Тиля
Московский "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля из нидерландского "АЗ Алкмар", передает ТАСС.
Обновлено в 13:46
Политика
Число российских туристов в Грузии сократилось, но незначительно
По словам главы ведомства, количество гостей из РФ, прибывших на самолетах, обрушилось на 48,8 %, зато поездок на сухопутном транспорте стало больше на 7 %. Квривишвили, рассказала, что в начале года в Грузии рассчитывали, что в июле страну посетит рекордное количество россиян, но из-за введенного 8 июля запрета на прямое авиасообщение и продажу путевок масштабным планам не суждено было сбыться.
Обновлено в 07:52