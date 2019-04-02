Появилось видео взрыва в академии в ПетербургеРБК 16:20

Видеозапись происшествия опубликовало петербургское издание «Фонтантка». Момент взрыва в Военно-космической академии им. Можайского в Санкт-Петербурге попал на видеорегистратор автомобиля одного из очевидцев, проезжавшего рядом с местом происшествия.

Появилось видео взрыва в академии в Петербурге

Футбол Серия А. Голы Бонуччи и Кена принесли «Ювентусу» победу над «Кальяри» «Ювентус» в матче 30-го тура чемпионата Италии обыграл «Кальяри» со счетом 2:0. Голы на счету защитника Леонардо Бонуччи и нападающего Мойзе Кена.

Политика На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.

Наука В NASA разработали крыло нового типа Вместо отдельных подвижных поверхностей вроде элеронов, управляющих креном самолета, и закрылков для контроля подъемной силы, новая система позволяет деформировать все крыло или его части.

Общество Собянин открыл на ЗиЛе дилерский центр Mercedes Территория советского автогиганта сохранила историческую преемственность, только отсюда теперь будут выходить "Мерседесы" Но глаз приковывают не столько отполированные до блеска машины, сколько облик самого дилерского центра.

Экономика Forbes исключил Мильнера из числа самых успешных венчурных инвесторов В «список Мидаса» (The Midas List) Forbes включает 100 наиболее успешных венчурных инвесторов мира.

Происшествия Сын главы британской разведки погиб в ДТП Сэм Янгер, сын главы Службы внешней разведки Великобритании Алекса Янгера, погиб в автокатастрофе.

Происшествия Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".

Происшествия Голый полицейский арестовал преступника в сауне В пригороде Стокгольма, столицы Швеции, обнаженный полицейский арестовал беглого преступника, приговоренного к тюремному заключению за нападение с отягчающими обстоятельствами.

Происшествия Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге Взрыв в питерской академии раздался днем 2 апреля. Бомба сработала под лестницей, которая ведет в отдел кадров.

Политика Трамп заявил о готовности закрыть границу с Мексикой Президент США Дональд Трамп заявил, что готов объявить о решении закрыть границу с Мексикой, если у него не получится добиться определенных шагов от мексиканских властей и Конгресса США, сообщает во вторник издание The Hill.

Экономика ЦБ хочет запретить займы под залог жилья Центробанк предлагает запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья, объявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации (ее цитирует «Интерфакс»).

Политика Шувалов рассказал Путину об участии ВЭБ в развитии городской экономики Глава ВЭБ Игорь Шувалов доложил президенту Владимиру Путину об участии ВЭБ в развитии городской экономики.

Происшествия Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.

Политика В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".

Шоу-бизнес Алена Водонаева рассталась с мужем Косинус собрал чемоданы и переехал в Санкт-Петербург. Меж тем Алена Водонаева отказывается комментировать ситуацию.

Политика НАТО пообещало защитить украинские суда в Керченском проливе Американский постпред при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс собирается обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив.

Общество В России отменили бумажный СНИЛС В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Экономика Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи.

Экономика Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные карты Международная платежная система Visa направила в российские банки предписание выпускать только бесконтактные карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Экономика ФАС начала проверки предприятий ОПК По обращению Минобороны России начаты проверки 46 организаций, своевременно не представляющих материалы для расчёта цен на вооружение, — сообщает ФАС.

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).

Здоровье Минздрав считает, что прививки не могут стать причиной аутизма Минздрав опроверг получившее распространение мнение о том, что вакцинация может явиться причиной аутизма у детей.