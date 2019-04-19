Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном нарядеГазета.Ru вчера в 12:30
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings". На мировом первенстве в японской Сайтаме Медведева взяла бронзовую медаль.
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