Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном нарядеГазета.Ru вчера в 12:30

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings". На мировом первенстве в японской Сайтаме Медведева взяла бронзовую медаль.
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«Раунд»: Медведева объявила конкурс для хейтеров после выступления в латексе

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Медведева заявила, что у неё квадратная фигура

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«Конкурс на самый жесткий комментарий. Раунд». Призыв от Медведевой

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«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

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Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
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Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом

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Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи".
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Происшествия

В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек

В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
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Общество

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Во время попытки силовиков скрытно проникнуть на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики в окрестностях поселка Октябрь погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант ДНР Лилия Эгалегердиева.
Обновлено в 10:31
Авто

Названы 10 кроссоверов, которые не подведут на бездорожье

Специалисты популярного зарубежного издания подготовили рейтинг, в котором рассказали о 10 кроссоверах, способных не подвести своего владельца при движении по бездорожью.
Обновлено в 09:10
Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено вчера в 15:30
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева ответила на критику Аллы Пугачевой в своей адрес

Ранее iReactor сообщал, что примадонна российской эстрады Алла Пугачева выступила с критикой в адрес телешоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».
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Обновлено в 08:07
Кино

В Москве и Петербурге пройдет шоу по мотивам «Аватара»

Сообщается, что в Москве представление будет проходить с 19 апреля по 5 мая, а в Санкт-Петербурге – с 8 по 12 мая.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» 21 апреля впервые выйдет в море на испытания

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" впервые в воскресенье, 21 апреля, выйдет в Балтийское море на испытания.
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Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на первое место в АПЛ

«Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 09:28
Происшествия

В Забайкалье от пожаров пострадали 15 поселений

Обновлено в 06:08
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
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Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Обновлено в 10:32
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Авто

«Автостат» определил самые популярные автомобили в России

Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta. Данные приводит аналитическое агентство "Автостат".
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Армия и оружие

Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту

Помимо прочего, Воронченко отметил, что украинские моряки хотят получить «конкретные ответы на конкретные вопросы», касающиеся национальной безопасности страны и дальнейшей судьбы военного флота.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России

На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
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Экономика

Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей

Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено вчера в 21:44
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Даниил Медведев не справился с Душаном Лайовичем

В полуфинале Даниил проиграл в двух партиях сербу Душану Лайовичу.
Обновлено в 09:26
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Ученые назвали ранние симптомы рака кишечника

Обнаружение рака кишечника на ранней стадии повысит шансы на излечение, но многие симптомы болезни остаются без внимания.
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Текст выступления политика опубликовали 20 января 2015 года. В нем он дважды назвал ополченцев ДНР и ЛНР повстанцами.
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Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки

Сбербанк и холдинг Rambler Group Александра Мамута согласовали условия вхождения структур банка в капитал компании.
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Двое подростков ранены при стрельбе в Москве

Мужчина открыл огонь из окна своей квартиры на северо-западе Москвы и ранил двоих подростков.
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Обновлено в 09:31
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Евгения Медведева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, двукратная победительница финалов Гран-при, серебряный призёр Командного чемпионата мира.
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