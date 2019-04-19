Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном нарядеГазета.Ru вчера в 12:30

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings". На мировом первенстве в японской Сайтаме Медведева взяла бронзовую медаль.
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Конкурс для хейтеров: Медведева ждет самых жестких комментариев от фанатов

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Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

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Общество

Загитова отписалась от Медведевой в Instagram

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На вопрос корреспондента телеканала "Матч-Премьер" о борьбе за еврокубки, главный тренер туляков отвечать не стал, сказав, что не об этом не думает.
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В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

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Авто

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Xiaomi спустила с лестницы свой новый смартфон Redmi Y3

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Полицейские устроили драку в московском баре

Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.
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Энергетика

Белоруссия потребует от России компенсацию за нефть

Белорусский концерн "Белнефтехим" намерен требовать с российской компании "Транснефть" компенсацию за поставку некачественной нефти.
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В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

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Составлен рейтинг самых неинтересных супергероев «Мстителей»

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В Париже началась акция «желтых жилетов»

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» впервые выйдет в Балтийское море на ходовые испытания 21 апреля.
Обновлено в 11:15
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Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин

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3 апреля ведущий без объяснений покинул студию НТВ во время эфира.
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Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
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Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
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Об истоках и традициях праздника пишет российская пресса.
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В Петербурге пьяные школьницы порезали ножом 10-летнего ребенка

Мальчик получил ранения головы и шеи Санкт-Петербург, 20 апреля. Минувшей ночью в полицию Петербурга обратился гражданин Таджикистана.
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Лукашенко о Бабиче: Россия сама разберется со своим послом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ожидает, что Россия «разберется сама» с поведением посла РФ в Минске Михаила Бабича.
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Евгения Медведева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, двукратная победительница финалов Гран-при, серебряный призёр Командного чемпионата мира.
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