Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом домеРБК вчера в 18:23

Спасибо за прием. Для нас большая честь находиться здесь и встретиться с Вами лично. Мы попытаемся снова достичь этого, выиграв Кубок Стэнли. У нас та же команда, но теперь опытная.

Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом. Кадры появились в аккаунте телеканала в Twitter. На встрече присутствовали игроки хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals).

Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме

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