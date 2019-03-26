Хоккей
Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом домеРБК вчера в 18:23
Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом. Кадры появились в аккаунте телеканала в Twitter. На встрече присутствовали игроки хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals).
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Спасибо за прием. Для нас большая честь находиться здесь и встретиться с Вами лично. Мы попытаемся снова достичь этого, выиграв Кубок Стэнли. У нас та же команда, но теперь опытная.
— Александр Овечкин, российский хоккеистДни.ру 02:00
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