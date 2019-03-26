Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом домеРБК вчера в 18:23

Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом. Кадры появились в аккаунте телеканала в Twitter. На встрече присутствовали игроки хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals).

Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме

Политика Верховный суд РФ вернул КПРФ иск об отказе передачи мандата Грудинину Верховный суд России вернул без рассмотрения иск КПРФ на отказ ЦИК России передать мандат депутата Госдумы гендиректору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.

Общество Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.

Происшествия Уголовное дело Кокорина и Мамаева передано в суд «Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина и Мамаева, а также двух их соучастников по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство"», - говорится в сообщении.

Спорт Ларс Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.

Недвижимость Почти 40% семей в крае могут позволить себе «двушку» в ипотеку В целом, по оценке аналитиков рейтинга РИА Новости, доступность жилья в ипотеку в ближайшие три года в среднем по России приблизится к уровню 40%, — говорят составители рейтинга.

Экономика Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз Виктор Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз до 35,78 млрд руб.

Происшествия В Бурятии депутату незаконно отдали в аренду озеро у Байкала Следственный комитет возбудил уголовное дело В Бурятии следователи возбудили уголовное дело по факту предоставления в аренду депутату города Северобайкальск озера под видом земельного участка.

Культура Дима Билан вышел на костылях получать звание заслуженного артиста Российский певец Дима Билан, удостоенный звания «Заслуженный артист Российской Федерации», вышел на сцену за своей наградой на костылях.

Происшествия Самолет сел в Сингапуре после звонка о бомбе на борту Самолет авиакомпании Singapore Airlines приземлился в аэропорту Чанги в Сингапуре после поступившего звонка об угрозе взрыва.

Политика Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.

Экономика Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).

Политика В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.

Энергетика Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.

Армия и оружие Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.

Экономика C 1 апреля повышаются социальные пенсии "Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.

Футбол Франция разгромила Исландию в матче отбора Евро-2020 Напомним, в первом туре квалификации Евро-2020 сборная Франции разгромила национальную команду Молдовы со счетом 4:1, а сборная Исландии переиграла Андорру, отправив в ворота соперника два безответных мяча.

Хоккей «Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Культура Минкультуры запретит артистам театров летать бизнес-классом за госсчет Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнес-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ.

Политика Британские депутаты проголосовали за определение Brexit парламентом Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.

Армия и оружие В Ульяновске проходят совместные учения ВДВ и спецназа Беларуси Первые в этом году тактические учения российской 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады и Сил специальных операций Беларуси начались 25 на военных полигонах в Ульяновске.

Общество Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».

Здоровье Соцсети: «Скорая» перестала возить рожениц в Кировский роддом Кемерова Кировский роддом продолжает работать и оказывает медицинскую помощь всем, кто к ним обращается.

Авто Skoda Kodiaq обещают превратить в пикап В этом году дипломной работой студентов школы Skoda в чешском городе Млада-Болеслав станет пикап, построенный на базе кроссовера Skoda Kodiaq.

Наука Тираннозавр Скотти стал самым крупным представителем вида Канадские учёные сообщили, что найденный в 1991 году скелет тираннозавра рекса оказался самым крупным в мире.