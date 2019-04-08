Армия и оружие
Появилось видео воздушной атаки на аэропорт ТриполиГазета.Ru вчера в 15:36
В сети появилось видео воздушного обстрела аэропорта Триполи ливийской национальной армией (ЛНА). Об этом сообщает РИА "Новости".
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Аэропорт в Триполи возобновляет работу после авиаудара армии Хафтара
Московский Комсомолецвчера в 16:39
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