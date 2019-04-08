Армия и оружие

Появилось видео воздушной атаки на аэропорт ТриполиГазета.Ru вчера в 15:36

В сети появилось видео воздушного обстрела аэропорта Триполи ливийской национальной армией (ЛНА). Об этом сообщает РИА "Новости".
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Аэропорт Триполи возобновил работу после воздушной атаки

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Аэропорт Триполи частично возобновил работу после авиаударов

РИА Новостивчера в 20:56

Аэропорт в Триполи возобновил работу после атаки авиации Хафтара

ТАССвчера в 16:41

Появилось видео воздушной атаки на аэропорт Триполи

Газета.Ruвчера в 15:36

Представитель армии Хафтара назвал цель авиаудара по аэропорту Триполи

РБКвчера в 14:58

Аэропорт в Триполи возобновляет работу после авиаудара армии Хафтара

Московский Комсомолецвчера в 16:39

Аэропорт в Триполи частично возобновил работу

RT на русскомвчера в 17:17
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Армия и оружие

При взрыве в Афганистане погибли четверо американских военных

Обновлено вчера в 16:25
Политика

Суд в США запретил возвращать в Мексику беженцев из третьих стран

Суд в США заблокировал политику администрации президента Дональда Трампа по возвращению в Мексику незаконно перешедших границу беженцев из третьих стран, говорится в решении суда.
Обновлено вчера в 17:21
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Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59
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Адвокаты братьев Кокориных обжаловали продление ареста

Обновлено вчера в 11:11
Происшествия

В Приморье солдат подорвался на мине

В Приморье на военном полигоне, расположенном близ села Сергеевка, погиб военнослужащий срочной службы, призванный из Башкирии.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия

Мужчину насмерть сбила иномарка возле плотины в Челябинске

Мужчина погиб под колесами автомобиля в Челябинске. Инцидент произошел утром 9 апреля недалеко от плотины.
Обновлено в 00:39
Кино

В США скончался актер Сеймур Кэссел

По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Глава ДНР заявил, что Донбасс идет к «полноправному членству» в России

Глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу "Юнион" заявил, что главная цель Донбасса заключается в "возвращении на Родину полноправным членом".
Обновлено вчера в 21:26
Политика

Порошенко извинился за лозунг про Путина

Действующий украинский президент Петр Порошенко выполнил еще одно из требований своего соперника на выборах Владимира Зеленского и признал, что тот не является «агентом Путина».
Обновлено вчера в 17:59
Транспорт

ГИБДД усложнит сдачу на права вопросами про экстремальное вождение

Госавтоинспекция намерена расширить теоретическую часть экзамена на права, включив туда вопросы, касающиеся экстремальных ситуаций на дороге.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия

У Александра Шестуна забрали все

Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

Следовавший из Москвы в Новосибирск самолёт вынужденно сел в Уфе

Самолёт, следовавший из Москвы в Новосибирск, вынужденно сел в Уфе в связи с плохим самочувствием пассажира.
Обновлено вчера в 23:46
Общество

Глава Хакасии провел экстренное ночное совещание

Глава Хакасии провел экстренное совещание по вопросу отключения электроэнергии на котельных в Черногорске и Усть-Абаканском районе.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда

Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия

В Екатеринбурге в результате ДТП погиб мотоциклист

8 апреля вечером в Екатеринбурге на улице Челюскинцев недалеко от железнодорожного вокзала произошло ДТП с участием мотоциклиста.
Обновлено вчера в 13:17
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «Тату» прокомментировала распад коллектива

Обновлено вчера в 23:53
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура разводится с мужем

Сама Анастасия Винокур отрицает информацию о разводе и подаче иска.
Обновлено вчера в 12:21
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать кроссовки для бега

Обновлено в 01:00
Экономика

Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей

Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено 07 апреля в 18:45
Происшествия

Суд отклонил апелляцию на приговор экс-главе Сахалина Хорошавину

Обновлено в 00:41
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено вчера в 17:02
Футбол

В Румынии арбитр сделал предложение коллеге на футбольном поле

Ассистент арбитра Мариуш Матица сделал предложение своей коллеге Гьорги Думе, которая работала на поле в качестве лайнсмена.
Обновлено вчера в 14:10
Общество

Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину

Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

На туристической базе в Приамурье медведь напал на женщину

Женщина, пострадавшая при нападении медведя на туристической базе в Приамурье, находится в тяжелом состоянии в реанимации Амурской областной клинической больницы, ей ампутировали левую руку.
Обновлено вчера в 22:59
Общество

Исследование показало, как россияне пытаются помочь природе

Граждане России экономят воду, но не готовы бороться за чистый воздух, свидетельствуют данные исследования, проведённого Всемирным фондом дикой природы (WWF) России в ходе природоохранной акции "Час Земли".
Обновлено в 00:19
Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Обновлено вчера в 12:26
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План по привлечению в РФ иностранных специалистов подготовят к июлю 2020 года

Минтруд совместно с Минэкономразвития и МВД РФ подготовит к июлю 2020 года предложения по стимулированию привлечения в крупные российские города иностранных специалистов.
Обновлено в 00:04
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Лекарство от проказы борется с раковыми клетками

Лекарство от проказы убивает раковые клетки.
Обновлено вчера в 00:44
Экономика

В 2018 году создатель Twitter получил зарплату в размере 140 центов

Зарплата исполнительного директора компании Twitter Джека Дорси составила в 2018 году 140 центов (около 90 рублей), сообщает во вторник агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:26
Общество

В Приморье впервые в мире в искусственных условиях родился белек

В Приморском океанариуме впервые в мировой практике в искусственных условиях родился пятнистый тюлень.
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