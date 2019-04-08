Армия и оружие

Появилось видео воздушной атаки на аэропорт ТриполиГазета.Ru 15:36

В сети появилось видео воздушного обстрела аэропорта Триполи ливийской национальной армией (ЛНА). Об этом сообщает РИА "Новости".
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Аэропорт Триполи частично возобновил работу после авиаударов

РИА Новости20:56

Аэропорт в Триполи возобновил работу после авиаударов

Известия18:36

Представитель армии Хафтара назвал цель авиаудара по аэропорту Триполи

РБК14:58

Армия Хафтара назвала целью ударов по аэропорту Триполи военные самолеты

Коммерсантъ15:26

Появилось видео воздушной атаки на аэропорт Триполи

Газета.Ru15:36

Аэропорт в Ливии частично возобновил работу

Эхо Москвы18:04

Аэропорт в Триполи возобновил работу после атаки авиации Хафтара

ТАСС16:41
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Политика

Лукашенко назвал вероятного победителя выборов на Украине

Президент Беларуссии Александр Лукашенко назвал вероятного победителя во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 08:02
Политика

Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики

Владимир Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики.
Обновлено в 23:13
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком.
Обновлено в 17:33
Транспорт

«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам

В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Общество

Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда

Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 21:53
Экономика

ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты

Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.
Обновлено в 12:10
Общество

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»

Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено вчера в 04:11
Транспорт

В ГИБДД изучат зарубежный опыт переобучения попавших в ДТП водителей

Речь идет о тех, кто попал в аварию в течение первых двух лет после получения прав, сказал заместитель начальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Николай Гиляков.
Обновлено в 06:20
Политика

Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко

Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов

«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие

Четверо военных США погибли после взрыва в Афганистане

По меньшей мере четверо американских военных погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства неподалеку от базы ВВС в афганском городе Баграм.
Обновлено в 15:25
Происшествия

На туристической базе в Приамурье медведь напал на женщину

Женщина, пострадавшая при нападении медведя на туристической базе в Приамурье, находится в тяжелом состоянии в реанимации Амурской областной клинической больницы, ей ампутировали левую руку.
Обновлено в 22:59
Кино

В США скончался актер Сеймур Кэссел

По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено в 23:25
Экономика

Премьер-министр Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна в настоящий момент «зажата долгом».
Обновлено в 19:26
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:29
Армия и оружие

AP: в Триполи в ходе столкновений погибли более 50 человек

Обновлено в 20:02
Общество

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Мосгорсуд освободил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении.
Обновлено в 05:09
Авто

Volkswagen показал обновленный фургон Transporter

Компания Volkswagen представила обновленный фургон Transporter T6.1. Автомобиль получил ряд технических улучшений и слегка изменился внешне.
Обновлено в 13:18
Общество

Из-за загрязнения Тургояка почистят ряды чиновников

В минувшие выходные на Тургояк с инспекцией приезжал Сергей Лихачёв Загрязнение озера Тургояк может стать причиной увольнений чиновников, отвечающих за особо охраняемую территорию.
Обновлено в 23:10
Политика

Климкин высказался о возможном возвращении России права голоса в СЕ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено в 22:08
Общество

Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога

Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
Обновлено в 12:26
Космос

Два запуска спутников перенесли с Байконура на Восточный

Девять запусков ракет "Союз" с космическими аппаратами OneWeb будут проведены с космодрома Байконур, восемь - с космодрома Восточный.
Обновлено в 22:39
Происшествия

Во Владивостоке автомобиль сбил двух женщин на остановке

Обновлено в 21:16
Политика

Президент Бразилии не исключил участия во вторжении в Венесуэлу

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что будет консультироваться с парламентом об участии в вооруженном вторжении в Венесуэлу, если такое развитие событий последует.
Обновлено в 21:32
Политика

Bloomberg: В конгрессе США устали от антироссийских санкций

Напомним, в начале апреля сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен внесли в конгресс США законопроект о более жестких санкциях против России — могут быть заблокированы активы двух или более крупнейших российских банков.
Обновлено в 02:41
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено в 15:14
Экономика

Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей

Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.
Обновлено в 18:44
Здоровье

Минздрав назвал регионы России, где дети чаще болеют раком

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на news.vse42.ru, в эти регионах отмечена заболеваемость 20 человек на 100 тыс. детей.
Обновлено в 15:58
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Ливийский военный деятель, фельдмаршал, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Ливии с 3 марта 2015 года.
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