Армия и оружие
Появилось видео воздушной атаки на аэропорт ТриполиГазета.Ru 15:36
В сети появилось видео воздушного обстрела аэропорта Триполи ливийской национальной армией (ЛНА). Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика
Лукашенко назвал вероятного победителя выборов на Украине
Президент Беларуссии Александр Лукашенко назвал вероятного победителя во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 08:02
Политика
Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики
Владимир Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики.
Обновлено в 23:13
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком.
Обновлено в 17:33
Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Общество
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 21:53
Экономика
ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты
Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.
Обновлено в 12:10
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»
Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено вчера в 04:11
Транспорт
В ГИБДД изучат зарубежный опыт переобучения попавших в ДТП водителей
Речь идет о тех, кто попал в аварию в течение первых двух лет после получения прав, сказал заместитель начальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Николай Гиляков.
Обновлено в 06:20
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
Четверо военных США погибли после взрыва в Афганистане
По меньшей мере четверо американских военных погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства неподалеку от базы ВВС в афганском городе Баграм.
Обновлено в 15:25
Происшествия
На туристической базе в Приамурье медведь напал на женщину
Женщина, пострадавшая при нападении медведя на туристической базе в Приамурье, находится в тяжелом состоянии в реанимации Амурской областной клинической больницы, ей ампутировали левую руку.
Обновлено в 22:59
Кино
В США скончался актер Сеймур Кэссел
По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено в 23:25
Экономика
Премьер-министр Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна в настоящий момент «зажата долгом».
Обновлено в 19:26
Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Мосгорсуд освободил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении.
Обновлено в 05:09
Авто
Volkswagen показал обновленный фургон Transporter
Компания Volkswagen представила обновленный фургон Transporter T6.1. Автомобиль получил ряд технических улучшений и слегка изменился внешне.
Обновлено в 13:18
Общество
Из-за загрязнения Тургояка почистят ряды чиновников
В минувшие выходные на Тургояк с инспекцией приезжал Сергей Лихачёв Загрязнение озера Тургояк может стать причиной увольнений чиновников, отвечающих за особо охраняемую территорию.
Обновлено в 23:10
Политика
Климкин высказался о возможном возвращении России права голоса в СЕ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено в 22:08
Общество
Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога
Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
Обновлено в 12:26
Космос
Два запуска спутников перенесли с Байконура на Восточный
Девять запусков ракет "Союз" с космическими аппаратами OneWeb будут проведены с космодрома Байконур, восемь - с космодрома Восточный.
Обновлено в 22:39
Происшествия
Во Владивостоке автомобиль сбил двух женщин на остановке
Обновлено в 21:16
Политика
Президент Бразилии не исключил участия во вторжении в Венесуэлу
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что будет консультироваться с парламентом об участии в вооруженном вторжении в Венесуэлу, если такое развитие событий последует.
Обновлено в 21:32
Политика
Bloomberg: В конгрессе США устали от антироссийских санкций
Напомним, в начале апреля сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен внесли в конгресс США законопроект о более жестких санкциях против России — могут быть заблокированы активы двух или более крупнейших российских банков.
Обновлено в 02:41
Экономика
Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей
Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.
Обновлено в 18:44
Здоровье
Минздрав назвал регионы России, где дети чаще болеют раком
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на news.vse42.ru, в эти регионах отмечена заболеваемость 20 человек на 100 тыс. детей.
Обновлено в 15:58