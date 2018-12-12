Армия и оружие
Появилось видео вертикального взлета МиГ-35 на форсаже
Появилось видео вертикального взлета МиГ-35 на форсажеГазета.Ru12:47
Телеканал "Звезда" опубликовал запись, на которой истребитель МиГ-35 совершил практически вертикальный взлет в режиме форсажа. Уточняется, что выполнение данного маневра стало возможно благодаря тому, что тяговооруженность истребителя составляет 1,09кгс/кг.
Газета.Ru12:47
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