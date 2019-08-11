Происшествия
Появилось видео утечки опасного вещества на трассе М-7 под КазаньюКазань24 10:55
Из-за поломки холодильной установки опасное химическое вещество начало испаряться, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Татарстану. Тягач отцепили от фуры и перегнали на безопасное расстояние. Движение на данном участке было перекрыто.
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Испарение прекратилось. На трассе в Татарстане произошла утечка опасного вещества
Главный региональный10:04
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:41, Вашингтон
Интернет
Пользователи пожаловались на сбои в работе Google
Пользователи США и ряда стран Западной Европы жалуются на сбои в работе Google, сообщает Downdetector, отслеживающий проблемы в работе популярных сервисов.
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Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал инцидент при крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
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Общество
Экс-астронавт назвал размер зарплаты в NASA
Бывший астронавт NASA Скотт Келли, совершивший годовую экспедицию на Международную космическую станцию (МКС), рассказал, что максимальная зарплата в американской организации может достигать около $155 тыс. в год (приблизительно $13 тыс. в месяц).
Обновлено в 22:40
Экономика
Средний чек в магазинах упал до минимума
Наиболее резко сумма единовременной покупки снизилась на Северо-Западе — на 3,2%, до 598 руб. На Урале и в Сибири средние чеки уменьшились на 3,1%, до 559 руб. и до 462 руб. соответственно.
Обновлено в 22:09
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Общество
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено в 20:43
Политика
В парламенте Италии обсудят подготовку вотума недоверия правительству
Конференцию лидеров партий сегодня созвала глава Сената Италии Элизабетта Казеллати – на встрече планируется обсудить дату голосования о недоверии председателю Совета министров Джузеппе Конте.
Обновлено в 23:28
Музыка
Фадеева и Наргиз заподозрили в пиаре на фоне скандала
Обновлено в 22:09
Космос
NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении в конце августа к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую Пирамиду Хеопса (Великая пирамида Гизы).
Обновлено в 23:33
Религия
Курбан-байрам в Москве: тысячи мусульман пришли на праздничную молитву
Тысячи людей собрались у главной столичной святыни, чтобы совершить праздничный намаз.
Обновлено в 03:08
Экономика
Исследование: почти 40% россиян недовольны своей зарплатой
Более трети — 39% российских работников не удовлетворены уровнем своей зарплаты, свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).
Обновлено в 23:16
Экономика
Дальневосточным верфям закроют долги
В 2018 году ОСК получила только 2,2 млрд руб. чистой прибыли по МСФО при выручке в 336,3 млрд руб. Тяжелое финансовое положение дальневосточных верфей вызвано накопленными убытками, высокими накладными расходами наряду с низкорентабельной загрузкой, говорится в материалах Минпромторга.
Обновлено в 17:57
Здоровье
Врач дала рекомендации по борьбе с гипертонией
Кардиолог из США Элизабет Клодас назвала четыре простых шага для борьбы с повышенным давлением.
Обновлено в 17:37
Путешествия
На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу
В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено в 23:00
Армия и оружие
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Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Происшествия
США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна
Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришли от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Армия и оружие
Названы сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
«Государственные испытания МиГ-35 планируется завершить в конце 2021 года, Су-57 — уже в этом году».
Обновлено в 20:05
Происшествия
Активисту «Яблока» предъявили обвинения по делу о массовых беспорядках
Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.
Обновлено в 17:01
Экономика
СМИ узнали об отказе Грефу в просьбе поддержать Антипинский НПЗ
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.
Обновлено в 22:48
Гаджеты
BQ выпустила в России недорогой смартфон 5518G Jeans стоимостью 3990р
Ассортимент отечественной компании BQ пополнился новым смартфоном начального уровня. Модель получила имя BQ 5518G Jeans.
Обновлено в 15:40
Политика
Великобритания после Brexit задействует «поправку Магнитского»
Как сообщила газета The Sunday Telegraph со ссылкой на нового главу МИД Великобритании Доминика Рааба, после Brexit к закону о санкциях добавится «поправка Магнитского».
Обновлено в 09:57
Политика
Алехандро Джамматтеи победил на президентских выборах в Гватемале
Кандидат от правоцентристской партии "Вперед" Алехандро Джамматтеи стал победителем второго тура президентских выборов в Гватемале.
Обновлено в 22:26
Армия и оружие
Военный эксперт раскритиковал «смертоносные» штурмовики Украины
Военный эксперт из России Антон Лавров оценил приобретенные Украиной турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano.
Обновлено в 22:30
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Энергетика
В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефти
Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 12:00