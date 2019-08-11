Происшествия

Появилось видео утечки опасного вещества на трассе М-7 под КазаньюКазань24 10:55

Из-за поломки холодильной установки опасное химическое вещество начало испаряться, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Татарстану. Тягач отцепили от фуры и перегнали на безопасное расстояние. Движение на данном участке было перекрыто.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Испарение прекратилось. На трассе в Татарстане произошла утечка опасного вещества

Главный региональный10:04

На трассе М7 возобновили движение транспорта, приостановленное из-за утечки опасного вещества

Татар-информ10:34

В Татарстане на трассе прекратилось испарение опасного вещества

RT на русском09:48

В Татарстане открыли трассу М-7, которую перекрывали после утечки химвещества

Интерфакс10:13

В Татарстане ликвидированы последствия утечки опасного вещества на трассе «Волга»

ТАСС11:05

На трассе в Татарстане из автоцистерны произошла утечка опасного вещества

РБК09:49

На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества

РИА Новости08:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:41, Вашингтон
Интернет

Пользователи пожаловались на сбои в работе Google

Пользователи США и ряда стран Западной Европы жалуются на сбои в работе Google, сообщает Downdetector, отслеживающий проблемы в работе популярных сервисов.
Обновлено в 20:26
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал инцидент при крещении ребенка

Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено в 20:46
Общество

Экс-астронавт назвал размер зарплаты в NASA

Бывший астронавт NASA Скотт Келли, совершивший годовую экспедицию на Международную космическую станцию (МКС), рассказал, что максимальная зарплата в американской организации может достигать около $155 тыс. в год (приблизительно $13 тыс. в месяц).
Обновлено в 22:40
Экономика

Средний чек в магазинах упал до минимума

Наиболее резко сумма единовременной покупки снизилась на Северо-Западе — на 3,2%, до 598 руб. На Урале и в Сибири средние чеки уменьшились на 3,1%, до 559 руб. и до 462 руб. соответственно.
Обновлено в 22:09
Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Общество

Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта

Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено в 20:43
Политика

В парламенте Италии обсудят подготовку вотума недоверия правительству

Конференцию лидеров партий сегодня созвала глава Сената Италии Элизабетта Казеллати – на встрече планируется обсудить дату голосования о недоверии председателю Совета министров Джузеппе Конте.
Обновлено в 23:28
Музыка

Фадеева и Наргиз заподозрили в пиаре на фоне скандала

Обновлено в 22:09
Космос

NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении в конце августа к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую Пирамиду Хеопса (Великая пирамида Гизы).
Обновлено в 23:33
Религия

Курбан-байрам в Москве: тысячи мусульман пришли на праздничную молитву

Тысячи людей собрались у главной столичной святыни, чтобы совершить праздничный намаз.
Обновлено в 03:08
Экономика

Исследование: почти 40% россиян недовольны своей зарплатой

Более трети — 39% российских работников не удовлетворены уровнем своей зарплаты, свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).
Обновлено в 23:16
Экономика

Дальневосточным верфям закроют долги

В 2018 году ОСК получила только 2,2 млрд руб. чистой прибыли по МСФО при выручке в 336,3 млрд руб. Тяжелое финансовое положение дальневосточных верфей вызвано накопленными убытками, высокими накладными расходами наряду с низкорентабельной загрузкой, говорится в материалах Минпромторга.
Обновлено в 17:57
Здоровье

Врач дала рекомендации по борьбе с гипертонией

Кардиолог из США Элизабет Клодас назвала четыре простых шага для борьбы с повышенным давлением.
Обновлено в 17:37
Путешествия

На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу

В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено в 23:00
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Происшествия

США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна

Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек

С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришли от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Армия и оружие

ВСУ обстреляли эвакуировавших тело украинского силовика бойцов ЛНР

Обновлено в 16:37
Армия и оружие

Названы сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35

«Государственные испытания МиГ-35 планируется завершить в конце 2021 года, Су-57 — уже в этом году».
Обновлено в 20:05
Происшествия

Активисту «Яблока» предъявили обвинения по делу о массовых беспорядках

Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Под Волгоградом задержали сбежавших из психбольницы осужденных

Обновлено в 13:25
Экономика

СМИ узнали об отказе Грефу в просьбе поддержать Антипинский НПЗ

Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.
Обновлено в 22:48
Гаджеты

BQ выпустила в России недорогой смартфон 5518G Jeans стоимостью 3990р

Ассортимент отечественной компании BQ пополнился новым смартфоном начального уровня. Модель получила имя BQ 5518G Jeans.
Обновлено в 15:40
Политика

Великобритания после Brexit задействует «поправку Магнитского»

Как сообщила газета The Sunday Telegraph со ссылкой на нового главу МИД Великобритании Доминика Рааба, после Brexit к закону о санкциях добавится «поправка Магнитского».
Обновлено в 09:57
Политика

Алехандро Джамматтеи победил на президентских выборах в Гватемале

Кандидат от правоцентристской партии "Вперед" Алехандро Джамматтеи стал победителем второго тура президентских выборов в Гватемале.
Обновлено в 22:26
Армия и оружие

Военный эксперт раскритиковал «смертоносные» штурмовики Украины

Военный эксперт из России Антон Лавров оценил приобретенные Украиной турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano.
Обновлено в 22:30
Политика

Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube

Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Энергетика

В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефти

Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие

В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 12:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное