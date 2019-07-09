Армия и оружие
Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча»Известия 09:04
В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса. Изначально они при помощи беспилотника провели разведку местности, а затем решили задействовать «Змея Горыныча».
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