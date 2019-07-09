В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса. Изначально они при помощи беспилотника провели разведку местности, а затем решили задействовать «Змея Горыныча».

Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча»

Происшествия Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.

Происшествия В Папуа-Новой Гвинее не менее 16 человек погибли в ходе столкновений По меньшей мере 16 человек, среди которых женщины и дети, погибли в ходе межплеменных столкновений в Папуа-Новой Гвинее, сообщает издание ABC.

Происшествия Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.

Политика Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.

Происшествия В Перу произошел разлив нефти из-за атаки на трубопровод Неизвестные повредили самый длинный в Перу нефтепровод Norperuano, из-за чего произошел разлив сырья.

ЖКХ В Петербурге устранили подтопления после ливней Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

Политика Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии Госдума не будет отзывать свое заявление по Грузии после слов президента РФ Владимира Путина об отсутствии намерений вводить санкции, документ дает право правительству разрабатывать ответные меры при необходимости, сказал РИА "Новости" глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников.

Культура Обменянные на Скрипаля разведчики впервые дали интервью Разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».

Общество В России за год отстранили от полетов более 400 пилотов Подготовка летного состава гражданской авиации в России остается ключевым вопросом, за год от полетов были отстранены 425 пилотов, заявил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Общество В правительство Якутии пришли сотрудники ФСБ Сотрудники ФСБ проводят оперативные мероприятия в кабинете у первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова и в министерстве транспорта региона, сообщила пресс-служба ведомства.

Авто В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.

Наука Ученые впервые запечатлели на видео глубоководную шестижаберную акулу Глубоководную шестижаберную акулу ученым из Университета штата Флорида удалось впервые запечатлеть на видео.

Происшествия Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступлениях Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях.

Экономика Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы» Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.

Общество Госдума упростила правила подтверждения инвалидности Госдума во вторник, 9 июля, приняла правительственный закон, в соответствии с которым люди с инвалидностью освобождаются от необходимости подтверждать ее на бумажном носителе.

Здоровье В МЧС напомнили, как вести себя при встрече со змеей При обнаружении змеи у себя дома следует: отойти на безопасное расстояние вызвать спасателей держать змею в поле зрения до приезда МЧС При встрече со змеей на природе рекомендуется: замереть и дать возможность пресмыкающемуся уползти избегая резких движений, отступить назад не убегать, так как в панике можно наступить на другую змею Если змея все-таки укусила - следует немедленно идти к врачу.

Происшествия Минивэн снес остановку с людьми в США Шесть человек пострадали в результате столкновения минивэна с остановкой в американском городе Миннеаполис, сообщает издание Star Tribune.

Авто Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».

Авто Старый формульный болид продали за рекордную сумму Автомобиль 1992 года выпуска реализовали за 3,37 миллиона долларов или приблизительно 215 млн рублей, что стало своеобразным рекордом для болида Williams.

Экономика Россияне стали экономить на лекарствах По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.

Авто Орешкин намерен отправиться на форум в Тольятти на Lada XRay Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в своём Instagram сообщил, что планирует отправиться на форум моногородов в Тольятти на автомобиле Lada XRay.

Экономика Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.

Футбол РПЛ представила новый чемпионский кубок и медали РПЛ представила новый кубок и медали, которые будут разыграны в стартующем сезоне.

Шоу-бизнес Юлия Михалкова поделилась отпускными кадрами из Сочи Именно поэтому поклонники особенно обрадовались, когда увидели редкие кадры актрисы в бикини, сделанные на яхте во время короткого отдыха Сочи, где она была проездом между выступлениями.