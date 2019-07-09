Армия и оружие
Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча»Известия 09:04
Украинская сторона обвинила бойцов самопровозглашенной ДНР в нападении на свози объекты — якобы ополченцы совершили его для дискредитации ВСУ. Огонь велся из противоминной установки УР-83П «Змей Горыныч», предназначенной для прохождения минного поля при помощи подрыва и создания ряда траншей.
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