Космос

Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»Газета.Ru 08:43

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
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ТАСС07:51

Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»

РИА Новости07:45
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 09:56, Ашберн

Молния шарахнула в ракету-носитель. Видео из Плесецка

Вести.UZ08:13
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 09:56, Ашберн
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