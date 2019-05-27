Космос
Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»Газета.Ru 08:43
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
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В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ
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