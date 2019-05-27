Космос

Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»Газета.Ru 08:43

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
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Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз»

RT на русском08:47

Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»

Газета.Ru08:43

Рогозин показал попадание молнии в ракету «Союз» после запуска

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Спутник «Глонасс-М» успешно выведен на расчетную орбиту

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Появилось видео удара молнии в ракету «Союз»

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Молния попала в ракету «Союз» при запуске с Плесецка

Интерфакс06:07

Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету «Союз»

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