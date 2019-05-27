Космос

Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»Известия 07:32

Молния ударила в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М», пуск которой прошел утром 27 мая с космодрома Плесецк (Архангельская область). Видео инцидента предоставили в Министерстве обороны России.
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В ракету «Союз» при запуске в Плесецке ударила молния

Коммерсантъ07:55

Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету «Союз»

ТАСС07:51

ВКС с космодрома Плесецк выполнили успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М»

ТК Звезда07:23

В ракету «Союз» при старте ударила молния

Газета.Ru07:07

Молния попала в ракету «Союз» при запуске с Плесецка

Интерфакс06:07

В стартовавшую с Плесецка ракету «Союз-2.1б» ударила молния

RT на русском07:05

Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз»

РИА Новости07:45
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 08:22, Ашберн

Молния шарахнула в ракету-носитель. Видео из Плесецка

Вести.UZ08:13
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 08:22, Ашберн
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